У Офісі генпрокурора заявили, що готові йти з зібраними доказами до суду. Про це генпрокурор Ірина Венедіктова заявила 20 серпня.
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У Генпрокуратурі завершили розслідувати справи Медведчука
Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентарів у держзраді і розграбуванні національних цінностей завершено. Від сьогодні (20 серпня – 24 канал) матеріали провадження відкриті стороні захисту,
– заявила Ірина Венедіктова.
Вона запевнила, що матеріали відкриють нардепу та його захисту 20 серпня. Після ознайомлення з усіма доказами, які напрацювали прокурори і слідчі, "справа піде до суду".
До речі, Віктору Медведчуку 30 липня Київський апеляційний суд продовжив домашній арешт. Нардеп має бути вдома до 7 вересня, адже він програв апеляцію.
Матеріали щодо Козака виділили в окреме провадження: він у розшуку
Щодо справи Козака, то Венедіктова додала, що матеріали справи "виділені в окреме провадження у зв'язку із його розшуком, хоча основні слідчі дії стосовно нього також завершені".
Наразі невідомо, де перебуває його соратник Тарас Козак. 18 серпня СБУ отримала дозвіл на затримання нардепа. У розшук його оголосили раніше. У СБУ стверджуюють, що Козак вже перебуває у Росії. Віктор Медведчук раніше казав, що політик лікується у Білорусі. Ірина Венедіктова не підтвердила інформацію щодо перебування Козака в Білорусі.
Ірина Венедіктова розповіла про завершення слідства: дивіться відео
Венедіктова запевнила, що "ми готові до того, що й далі лунатимуть звинувачення в переслідуванні опозиції, будуть інформаційні атаки і перешкоджання роботі".
У чому підозрюють нардепів Медведчука та Козака
- На початку травня Ірина Венедіктова підписала підозри народним депутатам від ОПЗЖ – куму Путіна Віктору Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку.
- Їх підзрюють у вчиненні держзради та замаху на розграбування нацресурсів у тимчасово окупованому Криму.
- На брифінгу генпрокурор Ірина Венедіктова та голова СБУ Іван Баканов оголосили про підозри у 3 епізодах.
- Перший пов'язаний із родовищем "Глибока" в Чорному морі. За словами Венедіктової, вони у 2015 році фактично передали російським окупантам усю матеріальну та документальну базу цього родовища.
- Другий щодо передача ворожим спецслужбам державної таємниці у 2020 році – Медведчук через Козака злив російським спецслужбам інформацію про розташування прихованого військового підрозділу ЗСУ.
- Також Медведчука підозрюють у причетності до антиукраїнського проєкту "Промінь". За версією слідства, він мав створити організацію, яка повинна була опікуватись українцями, які їхатимуть в Росію на роботу чи навчання.