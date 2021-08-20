У Офісі генпрокурора заявили, що готові йти з зібраними доказами до суду. Про це генпрокурор Ірина Венедіктова заявила 20 серпня.

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У Генпрокуратурі завершили розслідувати справи Медведчука

Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентарів у держзраді і розграбуванні національних цінностей завершено. Від сьогодні (20 серпня – 24 канал) матеріали провадження відкриті стороні захисту,

– заявила Ірина Венедіктова.

Вона запевнила, що матеріали відкриють нардепу та його захисту 20 серпня. Після ознайомлення з усіма доказами, які напрацювали прокурори і слідчі, "справа піде до суду".

До речі, Віктору Медведчуку 30 липня Київський апеляційний суд продовжив домашній арешт. Нардеп має бути вдома до 7 вересня, адже він програв апеляцію.

Матеріали щодо Козака виділили в окреме провадження: він у розшуку

Щодо справи Козака, то Венедіктова додала, що матеріали справи "виділені в окреме провадження у зв'язку із його розшуком, хоча основні слідчі дії стосовно нього також завершені".

Наразі невідомо, де перебуває його соратник Тарас Козак. 18 серпня СБУ отримала дозвіл на затримання нардепа. У розшук його оголосили раніше. У СБУ стверджуюють, що Козак вже перебуває у Росії. Віктор Медведчук раніше казав, що політик лікується у Білорусі. Ірина Венедіктова не підтвердила інформацію щодо перебування Козака в Білорусі.

Ірина Венедіктова розповіла про завершення слідства: дивіться відео

Венедіктова запевнила, що "ми готові до того, що й далі лунатимуть звинувачення в переслідуванні опозиції, будуть інформаційні атаки і перешкоджання роботі".

У чому підозрюють нардепів Медведчука та Козака