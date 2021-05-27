У прокуратури є інша інформація. Про це Венедіктова заявила в ефірі одного з українських телеканалів.
До речі Медведчук заявив, що не спілкується з Козаком і не знає, де він перебуває
Зауважимо, перед тим нардеп Віктор Медведчук заявляв, що Козак перебуває у Білорусі на лікарняному.
Але у нас оперативна інформація інша, і знову ж таки... вона ще не стала предметом кримінальних проваджень,
– сказала Венедіктова.
Справа Козака та Медведчука: що відомо
- Медведчуку оголосили про підозру 11 травня. Його звинувачують у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів. Таку ж підозру отримав і Козак.
- Печерський суд Києва 13 травня обрав для нардепа запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Київський апеляційний суд вирішив залишити таку "запобіжку".
- Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання Козака. Раніше його вже оголосили в розшук.
- До речі, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Козак обов'язково повернеться, адже він є громадянином України. А якщо раптом не з'явиться, це означає, що він має паспорт іншої країни.
- Глава Служби безпеки України Іван Баканов заявляв, що Козак перебуває в Росії.