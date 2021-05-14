В РНБО розповіли, чи проситимуть про екстрадицію Козака
В Раді національної безпеки і оборони України розповіли, чи проситимуть про екстрадицію Тараса Козака. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що це – питання правоохоронних органів.
Джерело:24 канал
Козак обов'язково повернеться, адже він є громадянином України. А якщо раптом не з'явиться – то має паспорт іншої країни.
Зверніть увагу Я не можу бути задоволений чи не задоволений, – Данілов про запобіжку для Медведчука
За словами Данілова, якщо побратим Віктора Медведчука лікується в Білорусі – то "шкода".
Якщо в нас медицина вже доведена до такого стану, що потрібно лікуватися в Білорусі, то шкода Козака і тих людей, з якими він працював свого часу, які довели до такого стану медицину,
– сказав секретар РНБО.
Він наголосив, що в Раді нацбезпеки щодня виконують ті завдання, які поставив Президент України Володимир Зеленський щодо деолігархізації, "п'ятої колони" та наведення ладу в країні.
Ситуація довкола Козака: коротко
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова 11 травня підписала підозри проросійським нардепам Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку через державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів.
- За даними слідства, Медведчук передавав Козаку секретні дані про Збройні сили України.
- Глава Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що Козак перебуває в Росії.
- Водночас за словами Медведчука, його соратник перебуває у Білорусі – нібито "на лікуванні".
Поділитися новиною