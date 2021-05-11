Віктор Медведчук ймовірно передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про прихований військовий підрозділ ЗСУ. Ці дії СБУ кваліфікує як підривну діяльність проти України та завдання шкоди обороноздатності держави.

За даними СБУ, кум Путіна передавав секретні дані своєму соратнику в серпні 2020 року. Це один з 3 епізодів, за якими Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку висунули підозри.

До теми Брифінг Офісу генпрокурора та СБУ щодо підозр Медведчуку й Козаку: онлайн-трансляція

Деталі щодо підозри Медведчуку та Козаку

Пан Медведчук направив Козаку, який тоді перебував на території Росії й скоріш за все перебуває там й сьогодні, секретні дані про розташування прихованого військового підрозділу ЗСУ, його особовий склад та бойову підготовку. Такий собі подарунок для спецслужб Росії,

– розповів Баканов

Слідство вважає, що інформація призначалась саме для Росії. Баканов також додав, що це шкода обороноздатності нашій державі.

Коротко про підозри Медведчуку та Козаку