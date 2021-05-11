Подарунок спецслужбам Росії: Медведчук передавав Козаку секретні дані про ЗСУ
Віктор Медведчук ймовірно передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про прихований військовий підрозділ ЗСУ. Ці дії СБУ кваліфікує як підривну діяльність проти України та завдання шкоди обороноздатності держави.
Джерело:24 канал
За даними СБУ, кум Путіна передавав секретні дані своєму соратнику в серпні 2020 року. Це один з 3 епізодів, за якими Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку висунули підозри.
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Деталі щодо підозри Медведчуку та Козаку
Пан Медведчук направив Козаку, який тоді перебував на території Росії й скоріш за все перебуває там й сьогодні, секретні дані про розташування прихованого військового підрозділу ЗСУ, його особовий склад та бойову підготовку. Такий собі подарунок для спецслужб Росії,
– розповів Баканов
Слідство вважає, що інформація призначалась саме для Росії. Баканов також додав, що це шкода обороноздатності нашій державі.
Коротко про підозри Медведчуку та Козаку
- Ірина Венедіктова 11 травня підписала підозри проросійським нардепам Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку.
- За словами Венедіктової, Медведчуку та Козаку повідомили підозри за 2 статтями: вчинення державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на території тимчасово окупованого Криму.
- Їм оголосили про 3 підозри. Зокрема, через те, що в 2015 році вони передали усю матеріальну та документальну базу родовища "Глибока", ресурси якого складають понад 38 мільярдів гривень.
- Окрім того, 11 травня СБУ намагається провести обшуки у будинку кума Путіна. Проте його охорона викликала адвокатів й переконує, що політика немає вдома.
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