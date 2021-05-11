Виктор Медведчук вероятно передавал Тарасу Козаку секретную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ. Эти действия СБУ квалифицирует как подрывную деятельность против Украины и ущерб обороноспособности государства.

По данным СБУ, кум Путина передавал секретные данные своему соратнику в августе 2020 года. Это один из 3 эпизодов, по которым Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку выдвинули подозрения.

К теме Брифинг Офиса генпрокурора и СБУ относительно подозрений Медведчуку и Козаку: онлайн-трансляция

Детали 2 подозрения относительно Медведчука и Козака

Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории России и скорее всего находится там и сегодня, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения ВСУ, его личный состав и боевую подготовку. Такой себе подарок для спецслужб России,

– рассказал Баканов

Следствие считает, что информация предназначалась именно для России. Баканов также добавил, что это вред обороноспособности нашей стране.

Коротко о подозрениях Медведчуку и Козаку