Подарок спецслужбам России: Медведчук передавал Козаку секретные данные о ВСУ
Виктор Медведчук вероятно передавал Тарасу Козаку секретную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ. Эти действия СБУ квалифицирует как подрывную деятельность против Украины и ущерб обороноспособности государства.
Источник:24 канал
По данным СБУ, кум Путина передавал секретные данные своему соратнику в августе 2020 года. Это один из 3 эпизодов, по которым Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку выдвинули подозрения.
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Детали 2 подозрения относительно Медведчука и Козака
Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории России и скорее всего находится там и сегодня, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения ВСУ, его личный состав и боевую подготовку. Такой себе подарок для спецслужб России,
– рассказал Баканов
Следствие считает, что информация предназначалась именно для России. Баканов также добавил, что это вред обороноспособности нашей стране.
Коротко о подозрениях Медведчуку и Козаку
- Ирина Венедиктова 11 мая подписала подозрения пророссийским нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
- По словам Венедиктовой, Медведчуку и Козаку сообщили подозрения по 2 статьям: совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на территории временно оккупированного Крыма.
- Им объявили о 3 подозрениях. В частности, из-за того, что в 2015 году они передали всю материальную и документальную базу месторождения "Глубокая", ресурсы которого составляют более 38 миллиардов гривен.
- Кроме того, 11 мая СБУ пытается провести обыски в доме кума Путина. Однако его охрана вызвала адвокатов и утверждает, что политика нет дома.
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