Контрразведка Службы безопасности Украины пыталась и до сих пор предпринимает попытки провести обыски в доме Виктора Медведчука. Однако охрана пророссийского политика вызвала адвокатов и пробует убедить сотрудников СБУ в том, что народного депутата нет дома.

В то же время, по оперативной информации спецслужбы, Виктор Медведчук находится именно в этом помещении.

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Охрана Медведчука не пускает в его дом СБУ и следователей

Контрразведчики СБУ пришли к нардепу с обысками. Однако пока в дом они не смогли попасть. Ведь охрана Медведчука вызвала его адвокатов и уверяет представителей спецслужбы, что нардеп не дома.

Обыск не единственная цель, с которой, по данным издания, правоохранители пытаются попасть в здание и встретиться с Медведчуком

Ранее глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение по статье о государственной измене, которое и пытаются вручить куму Путина правоохранители. Кроме того, Венедиктова подписала подозрение еще одному депутату из ОПЗЖ – Дмитрию Козаку.

Обратите внимание! Ранее стало известно, что к дому пророссийского нардепа Виктора Медведчука на улице Монтажников 11 мая п ришли правоохранители с обысками. Там политик живет с семьей.

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