Охрана Медведчука не пускает в здание СБУ и не дает следователям вручить подозрение, – СМИ
Контрразведка Службы безопасности Украины пыталась и до сих пор предпринимает попытки провести обыски в доме Виктора Медведчука. Однако охрана пророссийского политика вызвала адвокатов и пробует убедить сотрудников СБУ в том, что народного депутата нет дома.
Источник:ZN.UA
В то же время, по оперативной информации спецслужбы, Виктор Медведчук находится именно в этом помещении.
Читайте также За государственную измену: Венедиктова подписала подозрения Медведчуку и Козаку
Охрана Медведчука не пускает в его дом СБУ и следователей
Контрразведчики СБУ пришли к нардепу с обысками. Однако пока в дом они не смогли попасть. Ведь охрана Медведчука вызвала его адвокатов и уверяет представителей спецслужбы, что нардеп не дома.
Обыск не единственная цель, с которой, по данным издания, правоохранители пытаются попасть в здание и встретиться с Медведчуком
Ранее глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение по статье о государственной измене, которое и пытаются вручить куму Путина правоохранители. Кроме того, Венедиктова подписала подозрение еще одному депутату из ОПЗЖ – Дмитрию Козаку.
Санкции против Медведчука: основное
- 19 февраля СНБО ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Их обвинили в финансировании терроризма.
- Уже 21 февраля Владимир Зеленский ввел это решение в действие.
- Перед тем, 2 февраля, ограничения ввели против соратника Медведчука – нардепа Тараса Козака.
Поделиться новостью