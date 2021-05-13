Медведчук каже, що Козак не в Росії, а в Білорусі – нібито "на лікуванні"
Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді, заявив, що інший фігурант справи Тарас Козак не перебуває в Росії. За словами кума Путіна, його соратник знаходиться у Білорусі – нібито "на лікуванні".
Джерело:24 канал
Про це нардеп від ОПЗЖ повідомив 13 травня після засідання Печерського суду Києва, який обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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Медвечук заявив, що Козак перебуває у Білорусі: дивіться відео
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