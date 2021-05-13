Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, заявил, что другой фигурант дела Тарас Козак не находится в России. По словам кума Путина, его соратник находится в Беларуси якобы "на лечении".

Об этом нардеп от ОПЗЖ сообщил 13 мая после заседания Печерского суда Киева, который избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Новость дополняется... Медвечук заявил, что Козак находится в Беларуси: смотрите видео