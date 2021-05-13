Медведчук говорит, что Козак не в России, а в Беларуси якобы "на лечении"
Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, заявил, что другой фигурант дела Тарас Козак не находится в России. По словам кума Путина, его соратник находится в Беларуси якобы "на лечении".
Источник:24 канал
Об этом нардеп от ОПЗЖ сообщил 13 мая после заседания Печерского суда Киева, который избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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Медвечук заявил, что Козак находится в Беларуси: смотрите видео
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