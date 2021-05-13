Печерский райсуд Киева 13 мая избрал меру пресечения нардепу и куму Путина Виктору Медведчуку. Перед тем ему предъявили подозрение в государственной измене и покушении на растрату национальных ресурсов в Крыму.

О том, что Медведчука необходимо взять под стражу, ходатайствовали следователи Офиса генпрокурора.

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Прокуратура требовала ареста Медведчука до 10 июля или внесение залога в размере 300 миллионов 930 гривен. Однако право на залог требовали разрешить в случае, если политик будет находиться в Киеве и не будет общаться с другим подозреваемым – Тарасом Козаком. Отметим, ранее СНБО заблокировала все активы и счета политика.

Заметим, 40 народных депутатов от ОПЗЖ заявил, что готовы взять их однопартийца на поруки.

Судья политика известный скандальными решениями

На заседании по избранию Медведчуку меры пресечения председательствовал судья Вячеслав Пидпалый. По данным проекта Prosud, в прошлом служитель Фемиды одобрял противоречивые решения:

в 2020 году Пидпалый обязал "Привабтанк" выплатить братьям Суркисам 200 миллионов долларов.

в 2018 году судья выдал разрешение на получение всех данных по телефонным звонкам и смс двух журналисток-расследователей.

в 2016 году Пидпалый снял арест со счетов бывшего вице-премьер-министра из окружения президента-беглеца Виктора Януковича Сергея Арбузова.

Медведчука подозревают в государственной измене

Кума Путина Виктора Медведчука и его близкого соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене. Подозрение касается покушения на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

Подписала подозрение генпрокурор Ирина Венедиктова. Она заявила, что следствие и прокуроры имеют достаточно оснований, чтобы изменить статус этих политиков из свидетелей на подозреваемых.

Вручить подозрение Медведчуку сразу же не смогли: СБУ не нашла политика по месту жительства.

Обыски у Медведчука