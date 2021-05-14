В Совете национальной безопасности и обороны Украины рассказали, будут ли просить об экстрадиции Тараса Козака. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это – вопрос правоохранительных органов.

Казак обязательно вернется, ведь он является гражданином Украины. А если вдруг не появится – то имеет паспорт другой страны.

Обратите внимание Я не могу быть доволен или не доволен, – Данилов о предохранителе для Медведчука

По словам Данилова, если собрат Виктора Медведчука лечится в Беларуси – то "жаль".

Если у нас медицина уже доведена до такого состояния, что нужно лечиться в Беларуси, то жаль Козака и тех людей, с которыми он работал в свое время, которые довели до такого состояния медицину,

– сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что в Совете нацбезопасности ежедневно выполняют те задачи, которые поставил Президент Украины Владимир Зеленский по деолигархизации, "пятой колонне" и наведении порядка в стране.