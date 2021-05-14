Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не может выразить свое отношение к круглосуточному домашнему аресту Виктора Медведчука, так как это – не его компетенция. Однако он отметил, что выполняется работа по деолигархизации страны.

СНБО провел заседание 14 мая. После него секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов высказал свою позицию относительно дела против Виктора Медведчука.

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Я не могу быть доволен или недоволен. Это не моя дефиниция – трактовать решение украинского суда. Там есть соответствующие органы, которые могут давать оценку этим вещам. Мы не стоим на месте, мы движемся вперед,

– сказал Данилов.

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