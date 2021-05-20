Таке клопотання до суду направив слідчий СБУ, погодивши його з Офісом генпрокурора. У Службі безпеки запевнили, що мають аргументовані докази протиправної діяльності Козака та його співпраці з країною-агресором.
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Медведчук наразі перебуває під домашнім арештом
В Офісі генпрокурора нагадали, що інший фігурант справи – Віктор Медведчук перебуває під домашнім арештом. Проте прокурорів такий запобіжний захід не влаштовує, на рішення суду подали апеляцію.
Де зараз перебуває Козак?
За інформацією СБУ, Козак вже перебуває у Росії. За словами Віктора Медведчука, політик перебуває на лікування у Білорусі.