Такое ходатайство в суд направил следователь СБУ, согласовав его с Офисом генпрокурора. В Службе безопасности заверили, что имеют аргументированные доказательства противоправной деятельности Козака и его сотрудничества со страной-агрессором.

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Козаку нужно избрать меру пресечения Как пояснили в Офисе генпрокурора, Козака должны задержать для привода в суд, где ему должны избрать меру пресечения. Сторона обвинения будет настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 миллионов 930 гривен. Обратите внимание! И Виктора Медведчука, и Тараса Козака подозревают в покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. О подозрении им сообщили 11 мая 2021 года.

К делу Подарок спецслужбам России: Медведчук передавал Козаку секретные данные о ВСУ

Медведчук сейчас находится под домашним арестом

В Офисе генпрокурора напомнили, что другой фигурант дела – Виктор Медведчук находится под домашним арестом. Однако прокуроров такая мера не устраивает, на решение суда подали апелляцию.