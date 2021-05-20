Такое ходатайство в суд направил следователь СБУ, согласовав его с Офисом генпрокурора. В Службе безопасности заверили, что имеют аргументированные доказательства противоправной деятельности Козака и его сотрудничества со страной-агрессором.

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Медведчук сейчас находится под домашним арестом

В Офисе генпрокурора напомнили, что другой фигурант дела – Виктор Медведчук находится под домашним арестом. Однако прокуроров такая мера не устраивает, на решение суда подали апелляцию.

Где сейчас находится Козак?

По информации СБУ, Козак уже находится в России. По словам Виктора Медведчука, политик находится на лечение в Беларуси.