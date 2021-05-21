Медведчук поспілкувався із представниками засобів масової інформації. Про це в ефірі розповіла журналістка 24 каналу Маріанна Черкасець.

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Проросійський нардеп заявив, що наразі не спілкується зі своїм однопартійцем та другом Тарасом Козаком. Тому він не може сказати точно, де Козак перебуває.

Маніпуляції Медведчука під час засідання

Під час судового засідання Медведчук назвав обвинувачення проти нього певними політичними репресіями. Згодом він сказав, що всі звинувачення, які лунали щодо його проросійської позиції, він просто відкидає.

Наша партія упродовж останніх років виступає за мирне врегулювання на Донбасі, за захист російської мови, російськомовного населення, за відновлення стосунків з Росією, оскільки це є основою для подальшого економічного і соціального розвитку держави,

– сказав Медведчук.

Відомо, що одразу 26 нардепів від "Опозиційної платформи – За життя" (серед яких Ігор Бойко та Сергій Льовочкін) хотіли взяти на поруки кума Володимира Путіна. Але суд їм відмовив.

Медведчук заявив, що не спілкується з Козаком: дивіться відео 24 каналу

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