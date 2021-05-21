Медведчук пообщался с представителями средств массовой информации. Об этом в эфире рассказала журналистка 24 канала Марианна Черкасец.

К теме Суд оставил Медведчука под домашним арестом

Пророссийский нардеп заявил, что пока не общается со своим однопартийцем и другом Тарасом Козаком. Поэтому он не может сказать точно, где Козак находится.

Манипуляции Медведчука во время заседания

Во время судебного заседания Медведчук назвал обвинения против него определенными политическими репрессиями. Впоследствии он сказал, что все обвинения, которые звучали по его пророссийской позиции, он просто отбрасывает.

Наша партия на протяжении последних лет выступает за мирное урегулирование на Донбассе, за защиту русского языка, русскоязычного населения, за восстановление отношений с Россией, поскольку это является основой для дальнейшего экономического и социального развития государства,

– сказал Медведчук.

Известно, что сразу 26 нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (среди которых Игорь Бойко и Сергей Левочкин) хотели взять на поруки кума Владимира Путина. Но суд им отказал.

Медведчук заявил, что не общается с Козаком: смотрите видео 24 канала

Коротко о деле Медведчука