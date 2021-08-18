На рахунках голови партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, його соратника Тараса Козака та дружини Оксани Марченко в білоруському банку були мільйони іноземної валюти.

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Через "Абсолютбанк" купували телеканали

Віктор Медведчук зберігав у білоруському банку 48 500 євро, однак його дружина Оксана Марченко менш скромна. На її рахунках 2,2 мільйона євро та 800 мільйонів рублів.

Тарас Козак тримав в "Абсолютбанку" 8,8 мільйона євро і 8,2 мільйона доларів. Також саме через цей банк він купував телеканали ZІК, NewsOne і "112 Україна". Окрім того, саме власник банку Микола Воробей допоміг Козаку втекти з України. Адже депутата ОПЗЖ з країни вивіз літак білоруського олігарха.

Повний текст публікації Центру протидії корупції

Ще одна погана новина для Віктора Медведчука. Білоруський Абсолютбанк, де Медведчук з дружиною тримають свої мільйони, перестав обслуговувати карти VISA, а також ввів низку обмежень на грошові перекази. Причина зрозуміла: банк, який належить наближеному до Лукашенка олігарху Вороб'ю, нещодавно потрапив під санкції США.

З останньої декларації Медведчука відомо, що в Абсолютбанку у лідера ОПЗЖ зависло 48,5 тисяч євро і трохи російських рублів. Його дружина - Оксана Марченко - тримає в підсанкційному банку 2,2 млн євро та майже 800 млн рублів.

Там же заховав гроші бізнес-партнер Медведчука - нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак (на фото ліворуч). В білоруському банку зависли 8,8 млн євро та 8,2 млн доларів, які задекларував Козак. Саме через Абсолютбанк Козак купував телеканали, які обробляли мізки громадянам України.

Якщо Медведчук сидить під арештом в київському маєтку, то Козаку вдалось з України втекти. Як з'ясували Схеми: корупція в деталях - RFERL, літаком згаданого вище олігарха Вороб'я. Зранку ЗМІ поширили інформацію, що Козака готуються оголосити в міжнародний розшук, але згодом новину прибрали.

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