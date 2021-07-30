Медведчук намагався оскаржити рішення Печерського райсуду. Відповідно до його рішення від 9 липня, домашній арешт куму Путіна продовжили щонайменше до 7 вересня.
Зауважте НАЗК зацікавилося декларацією Віктора Медведчука
Обурений Медведчук заявив, що боротиметься проти начебто зовнішнього управління судами та судовою владою.
Деталі судового засідання
- Він ранку біля будівлі Київського апеляційного суду зібралися активісти та правоохоронці.
- На засідання кум Путіна традиційно прийшов у супроводі охоронців.
- Медведчук заявив, що слідство нібито не зібрало достатньо доказів, щоб звинувачувати його у держзраді.
- За словами кума Путіна, справу начебто сфабрикувала СБУ на замовлення президента Володимира Зеленського.
Справа Медведчука: головне
- Проросійському політику Віктору Медведчуку інкримінують державну зраду. Окрім того, політика підозрюють у замаху на розграбування національних ресурсів на території тимчасово окупованого Криму.
- Підозру куму Путіна генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала у травні 2021 року.
- Печерський райсуд Києва 13 травня відправив Медведчука під домашній арешт.