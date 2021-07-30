Медведчук пытался обжаловать решение Печерского райсуда. Он 9 июля продлил домашний арест куму Путина минимум до 7 сентября.

Заметьте НАПК заинтересовалось декларацией Виктора Медведчука

Возмущенный Медведчук заявил, что будет бороться против якобы внешнего управления судами и судебной властью.

Детали судебного заседания

  • С самого утра у здания Киевского апелляционного суда собрались активисты и правоохранители.
  • На заседание кум Путина традиционно пришел в сопровождении охранников.
  • Медведчук заявил, что следствие якобы не собрало достаточно доказательств, чтобы обвинять его в госизмене.
  • По словам кума Путина, дело якобы сфабриковала СБУ по заказу президента Владимира Зеленского.

Дело Медведчука: главное

  • Пророссийскому политику Виктору Медведчуку инкриминируют государственную измену. Кроме того, политика подозревают в покушении на разграбление национальных ресурсов на территории временно оккупированного Крыма.
  • Подозрение куму Путина генпрокурор Ирина Венедиктова подписала в мае 2021 года.
  • Печерский райсуд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест.