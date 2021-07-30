Медведчук пытался обжаловать решение Печерского райсуда. Он 9 июля продлил домашний арест куму Путина минимум до 7 сентября.
Заметьте НАПК заинтересовалось декларацией Виктора Медведчука
Возмущенный Медведчук заявил, что будет бороться против якобы внешнего управления судами и судебной властью.
Детали судебного заседания
- С самого утра у здания Киевского апелляционного суда собрались активисты и правоохранители.
- На заседание кум Путина традиционно пришел в сопровождении охранников.
- Медведчук заявил, что следствие якобы не собрало достаточно доказательств, чтобы обвинять его в госизмене.
- По словам кума Путина, дело якобы сфабриковала СБУ по заказу президента Владимира Зеленского.
Дело Медведчука: главное
- Пророссийскому политику Виктору Медведчуку инкриминируют государственную измену. Кроме того, политика подозревают в покушении на разграбление национальных ресурсов на территории временно оккупированного Крыма.
- Подозрение куму Путина генпрокурор Ирина Венедиктова подписала в мае 2021 года.
- Печерский райсуд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест.