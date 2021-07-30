Медведчук пытался обжаловать решение Печерского райсуда. Он 9 июля продлил домашний арест куму Путина минимум до 7 сентября.

Заметьте НАПК заинтересовалось декларацией Виктора Медведчука

Возмущенный Медведчук заявил, что будет бороться против якобы внешнего управления судами и судебной властью.

Детали судебного заседания

С самого утра у здания Киевского апелляционного суда собрались активисты и правоохранители.

На заседание кум Путина традиционно пришел в сопровождении охранников.

Медведчук заявил, что следствие якобы не собрало достаточно доказательств, чтобы обвинять его в госизмене.

По словам кума Путина, дело якобы сфабриковала СБУ по заказу президента Владимира Зеленского.

Дело Медведчука: главное