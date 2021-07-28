Всего с начала 2021 года НАПК взяло на проверку уже 897 деклараций публичных служащих.

Важно Большинство украинцев считают, что судебный процесс над Медведчуком не будет иметь реального решения

Как объяснили в Нацагентстве, после проведенного мониторинга образа жизни НАПК начало проверку деклараций 3 человек. Говорится про:

нардепа Виктора Медведчука ;

; начальника отдела Волынской таможни Гостаможслужбы Михаила Бурдейного ;

; заведующую сектором по вопросам инфраструктуры Великоалександровской РГА Херсонской области Елену Дудка.

В НАПК заметили, что начали проверки декларации Медведчука и других, ведь установили, что образ жизни декларанта не соответствует его доходам.

Обратите внимание! Как установили журналисты-расследователи проекта "Схемы", Виктор Медведчук в 2020 году увеличил свое состояние вдвое по сравнению с 2019 годом. Денежные активы семьи кума Путина составили более чем 14 миллионов 420 тысяч евро.

Что задекларировал Медведчук

По данным Единого государственного реестра деклараций, в 2020 году Медведчук задекларировал: