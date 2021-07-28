Всего с начала 2021 года НАПК взяло на проверку уже 897 деклараций публичных служащих.
Важно Большинство украинцев считают, что судебный процесс над Медведчуком не будет иметь реального решения
Как объяснили в Нацагентстве, после проведенного мониторинга образа жизни НАПК начало проверку деклараций 3 человек. Говорится про:
- нардепа Виктора Медведчука;
- начальника отдела Волынской таможни Гостаможслужбы Михаила Бурдейного;
- заведующую сектором по вопросам инфраструктуры Великоалександровской РГА Херсонской области Елену Дудка.
В НАПК заметили, что начали проверки декларации Медведчука и других, ведь установили, что образ жизни декларанта не соответствует его доходам.
Что задекларировал Медведчук
По данным Единого государственного реестра деклараций, в 2020 году Медведчук задекларировал:
- 17 земельных участков и 4 жилых дома, принадлежащие Медведчуку и его жене Оксане Марченко.
- 28 часов элитных брендов, ювелирные изделия, ковры, светильники, антикварные изделия, посуду и картины. Также у супругов есть 19 авто и водное средство.
- На банковских счетах кум Путина имеет 2,77 миллиона евро, 502 тысячи гривен, 60 тысяч рублей, 85 тысяч долларов.