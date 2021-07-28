Всего с начала 2021 года НАПК взяло на проверку уже 897 деклараций публичных служащих.

Важно Большинство украинцев считают, что судебный процесс над Медведчуком не будет иметь реального решения

Как объяснили в Нацагентстве, после проведенного мониторинга образа жизни НАПК начало проверку деклараций 3 человек. Говорится про:

  • нардепа Виктора Медведчука;
  • начальника отдела Волынской таможни Гостаможслужбы Михаила Бурдейного;
  • заведующую сектором по вопросам инфраструктуры Великоалександровской РГА Херсонской области Елену Дудка.

В НАПК заметили, что начали проверки декларации Медведчука и других, ведь установили, что образ жизни декларанта не соответствует его доходам.

Что задекларировал Медведчук

По данным Единого государственного реестра деклараций, в 2020 году Медведчук задекларировал:

  • 17 земельных участков и 4 жилых дома, принадлежащие Медведчуку и его жене Оксане Марченко.
  • 28 часов элитных брендов, ювелирные изделия, ковры, светильники, антикварные изделия, посуду и картины. Также у супругов есть 19 авто и водное средство.
  • На банковских счетах кум Путина имеет 2,77 миллиона евро, 502 тысячи гривен, 60 тысяч рублей, 85 тысяч долларов.