Пророссийский нардеп Виктор Медведчук в 2020 году увеличил свое состояние вдвое по сравнению с 2019 годом. Большинство сбережений он хранит в российских рублях в белорусском банке.

Сколько денег у Медведчука

В 2019 году официальные денежные активы семьи Медведчука составили более 717 тысяч евро, а в 2020 году вдвое больше – более 14 миллионов 420 тысяч евро. Журналисты выяснили это, проанализировав декларации политика за 2019 и 2020 годы.

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В 2019 году семья Медведчука хранила деньги преимущественно в евро и гривнах. Впрочем, в 2020 году наибольшая сумма была на счету жены нардепа Оксаны Марченко в белорусском "Абсолютбанке" и в российских рублях – более 784 миллионов (почти 9,5 миллиона евро).

Владельцем "Абсолютбанка" является белорусский олигарх Николай Воробей, который в 2019 году стал совладельцем части нефтепродуктопровода в Украине. Кстати "Центр противодействия коррупции" называет Воробья "банкиром" Медведчука и его соратника Тараса Козака.

Также журналисты заметили и другие изменения в декларации. Так, Медведчук указал, что Марченко больше не является бенефициарным собственником российского микропредприятия "Основы инвестиций" и финансовой компании "Тренд Оптима". Кроме того, из списка подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).

Как обогатилась Марченко

У жены политика появились еще 2 компании в России, связанные с нефтяным бизнесом. Говорится об ООО "Югтранс-НЗНП" (компания-перевозчик) и ООО "НЗНП Инжиниринг". Вторая является заказчиком работ по модернизации Новошахтинского завода нефтепродуктов. Модернизация должна обеспечить производство бензина стандарта "евро-5".

Кстати, сам завод находится под действием украинских санкций с февраля 2021 года из-за поставок нефтепродуктов в оккупированные территории.

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