Усього з початку 2021 року НАЗК узяло в перевірку вже 897 декларацій публічних службовців.
Важливо Більшість українців вважають, що судовий процес над Медведчуком не матиме реального рішення
Як пояснили Нацагентстві, після проведеного моніторингу способу життя НАЗК розпочало перевірку декларацій 3 осіб. Мовиться про:
- нардепа Віктора Медведчука;
- начальника відділу Волинської митниці Держмитслужби Михайла Бурдейного;
- завідувачка сектора з питань інфраструктури Великоолександрівської РДА Херсонської області Олена Дудка.
У НАЗК зауважили, що почали перевірки декларації Медведчука та інших, адже встановили, що спосіб життя декларанта не відповідає його доходам.
Що задекларував Медведчук
За даними Єдиного державного реєстру декларацій, у 2020 році Медведчук задекларував:
- 17 земельних ділянок та 4 житлових будинки, що належать Медведчуку та його дружині Оксані Марченко.
- 28 годинників елітних брендів, ювелірні вироби, килими, світильники, антикварні вироби, посуд та картини. Також подружжя має 19 авто та водний засіб.
- На банківських рахунках кум Путіна має 2,77 мільйона євро, 502 тисячі гривень, 60 тисяч рублів, 85 тисяч доларів.