Усього з початку 2021 року НАЗК узяло в перевірку вже 897 декларацій публічних службовців.

Важливо Більшість українців вважають, що судовий процес над Медведчуком не матиме реального рішення

Як пояснили Нацагентстві, після проведеного моніторингу способу життя НАЗК розпочало перевірку декларацій 3 осіб. Мовиться про:

нардепа Віктора Медведчука;

начальника відділу Волинської митниці Держмитслужби Михайла Бурдейного;

завідувачка сектора з питань інфраструктури Великоолександрівської РДА Херсонської області Олена Дудка.

У НАЗК зауважили, що почали перевірки декларації Медведчука та інших, адже встановили, що спосіб життя декларанта не відповідає його доходам.

Зверніть увагу! Як встановили журналісти-розслідувачі проєкту "Схеми", Віктор Медведчук у 2020 році збільшив свої статки удвічі у порівнянні з 2019 роком. Грошові активи родини кума Путіна склали понад 14 мільйонів 420 тисяч євро.

Що задекларував Медведчук

За даними Єдиного державного реєстру декларацій, у 2020 році Медведчук задекларував: