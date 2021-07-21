Ще 33,7% опитаних переконані, що суд завершиться виправдувальним вироком стосовно Медведчука, а 4,8% – реальним чи умовним строком ув'язнення. При цьому 7,3% опитаних не змогли відповісти на це запитання.

До теми Санкції проти Медведчука готували ще з 2019 року, – екссекретар РНБО

Чи вважають Медведчука винним

Згідно з результатами соцопитування, 57,5% громадян підтримують думку про те, що нардеп не є винним. Як вони вважають, Медведчука мають виправдати та поновити усі його права.

Натомість 19,2% відповіли, що депутат має понести кримінальну відповідальність.

Довідка. Київський інститут соціології громадянського суспільства опитав 3 тисячі респондентів методом телефонного інтерв'ю. Аудиторія – населення віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2,8%.

Читайте також Ексглава СБУ заявив, що здогадується, хто міг записувати "прослушку Медведчука"

Справа Медведчука: коротко