Еще 33,7% опрошенных убеждены, что суд завершится оправдательным приговором в отношении Медведчука, а 4,8% – реальным или условным сроком заключения. При этом 7,3% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

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Считают ли Медведчука виновным

Согласно результатам соцопроса, 57,5% граждан поддерживают мнение о том, что нардеп не является виновным. Как они считают, Медведчука должны оправдать и восстановить все его права.

При этом 19,2% ответили, что депутат должен понести уголовную ответственность.

Справка. Киевский институт социологии гражданского общества опросил 3 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Аудитория – население в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,8%.

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Дело Медведчука: коротко