Еще 33,7% опрошенных убеждены, что суд завершится оправдательным приговором в отношении Медведчука, а 4,8% – реальным или условным сроком заключения. При этом 7,3% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
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Считают ли Медведчука виновным
Согласно результатам соцопроса, 57,5% граждан поддерживают мнение о том, что нардеп не является виновным. Как они считают, Медведчука должны оправдать и восстановить все его права.
При этом 19,2% ответили, что депутат должен понести уголовную ответственность.
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Дело Медведчука: коротко
- Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова 11 мая подписала подозрения Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку.
- Уже 13 мая суд избрал нардепу меру пресечения – круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.
- Печерский райсуд 9 июля продлил меру пресечения куму Владимира Путина. Он и в дальнейшем будет находиться под круглосуточным домашним арестом.