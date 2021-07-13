Данилюк рассказал, что в июне 2019 году СНБО рассматривала несколько вариантов санкций против Медведчука и Козака.
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Кто был инициатором санкций против Медведчука
Два года назад ограничительные меры против кума Путина так и не были введены. И только в феврале 2021 года СНБО снова вернулось к этой теме.
Инициатором введения санкций против пророссийских телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и их владельцев был глава ведомства Алексей Данилов. Именно он предложил президенту Зеленскому такой вариант борьбы с кумом российского президента.
Санкции против Медведчука: что известно
- В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввела санкции против Виктора Медведчука, его жены и ближайших соратников. Телеканалы из сферы его влияния – "112 Украина", NewsOne и ZIK – заблокированы.
- В мае 2021 года Медведчуку объявили подозрение в государственной измене. Тогда суд избрал нардепу мера пресечения – круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.
- 9 июля меру пресечения продлили после судебного заседания, которое длилось около 13 часов.