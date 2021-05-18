Сколько украинцев поддерживают санкции против Медведчука: данные соцопроса
53% украинцев среди опрошенных группой "Рейтинг" одобряют санкции СНБО против председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. 44% поддерживают санкции против его телеканалов.
Источник:Международный республиканский институт
Об этом свидетельствует отчет о социологическом опросе, опубликованный 17 мая Международным республиканским институтом (МРИ). Опрос проводила группа "Рейтинг" в марте 2021 года.
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Как украинцы относятся к санкциям против Медведчука и его СМИ
Отношение к персональным санкциям в отношении Виктора Медведчука
- Вполне одобряют санкции против Виктора Медведчука – 43% респондентов. Еще 10% – скорее одобряют.
- В то же время почти четверть украинцев – против санкций (совсем не одобряют 16%, скорее не одобряют – 8%).
- При этом 23% опрошенных не смогли ответить на вопрос.
Интересно, что больше всего одобряют санкции жители Запада Украины – 69%, скорее всего не одобряют – 41% – на Востоке.
Отношение украинцев к санкциям против Медведчука / Скриншот из отчета МРИ
Отношение к санкциям против телеканалов, связанных с Медведчуком
- Поддержка санкций против телеканалов Медведчука несколько ниже – 44% респондентов.
- 39% не поддерживают или скорее не поддерживают санкции против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Не ответили на вопрос 17% опрошенных.
Поддержка этих санкций также наибольшая на Западе – 58%. Противников же блокировки каналов больше на Востоке – 57%.
Отношение украинцев к санкциям против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK / Скриншот из отчета МРИ
Коротко о санкциях против Медведчука
- В феврале 2021 Виктор Медведчук попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны (он не может распоряжаться имуществом и счетами). СМИ из сферы его влияния – "112 Украина", NewsOne и ZIK – блокированы.
- Заметим, что в мае Медведчуку объявили подозрение в государственной измене. Суд уже избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства слежения.
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