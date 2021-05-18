53% украинцев среди опрошенных группой "Рейтинг" одобряют санкции СНБО против председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. 44% поддерживают санкции против его телеканалов.

Об этом свидетельствует отчет о социологическом опросе, опубликованный 17 мая Международным республиканским институтом (МРИ). Опрос проводила группа "Рейтинг" в марте 2021 года.

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Как украинцы относятся к санкциям против Медведчука и его СМИ

Отношение к персональным санкциям в отношении Виктора Медведчука

Вполне одобряют санкции против Виктора Медведчука – 43% респондентов. Еще 10% – скорее одобряют.

В то же время почти четверть украинцев – против санкций (совсем не одобряют 16%, скорее не одобряют – 8%).

При этом 23% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Интересно, что больше всего одобряют санкции жители Запада Украины – 69%, скорее всего не одобряют – 41% – на Востоке.



Отношение украинцев к санкциям против Медведчука / Скриншот из отчета МРИ

Отношение к санкциям против телеканалов, связанных с Медведчуком

Поддержка санкций против телеканалов Медведчука несколько ниже – 44% респондентов.

39% не поддерживают или скорее не поддерживают санкции против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Не ответили на вопрос 17% опрошенных.

Поддержка этих санкций также наибольшая на Западе – 58%. Противников же блокировки каналов больше на Востоке – 57%.



Отношение украинцев к санкциям против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK / Скриншот из отчета МРИ

Важно: указанный опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Срок проведения: 13 – 21 марта 2021.

Территория: вся Украина, кроме оккупированных территорий.

Методология: личные интервью по месту жительства респондентов.

Выборка: 2400 человек в возрасте от 18 лет.

Погрешность не превышает 2%.

Коротко о санкциях против Медведчука

В феврале 2021 Виктор Медведчук попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны (он не может распоряжаться имуществом и счетами). СМИ из сферы его влияния – "112 Украина", NewsOne и ZIK – блокированы.

Заметим, что в мае Медведчуку объявили подозрение в государственной измене. Суд уже избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства слежения.