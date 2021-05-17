55% украинцев считают, что сейчас не стоит менять министра здравоохранения. Зато 25% – поддерживают назначение нового главы Минздрава.

Фамилия и имя действующего министра Максима Степанова в опросе не указывалась. Говорилось лишь о действиях власти и Министерства во время пандемии.

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55% украинцев не поддерживают отставку главы Минздрава

Отставку главы Минздрава поддерживают больше всего на востоке Украины. В то же время большинство украинцев в Южном и Центральном регионах на вопрос "Стоит ли сейчас сменить министра здравоохранения?"ответили – однозначно, нет.

При этом 54% украинцев считают, что первоочередным направлением работы власти, а не министра в медицинской сфере должно быть обеспечение бесплатными лекарствами больных с тяжелыми заболеваниями.

Также 49% респондентов считают, что критика отдельными политиками действий власти по борьбе с пандемией больше вредит борьбе с заболеваемостью. 26% – поддерживают противоположное мнение.

Справка. Опрос проводился с 4 по 8 мая 2021 года в формате формализованного интервью. В исследовании приняли участие 2 тысячи совершеннолетних респондентов из всех областей Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Украинцы со страхом воспринимают изменения, – Мысов о результатах опроса

Заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов в эфире 24 канала отметил, что в опросе в целом говорилось об отставке министра во время пандемии. Именно поэтому не была указана фамилия и имя Максима Степанова.

По его словам, в условиях коронакризиса любая смена власти и резкие действия вызывают страх у населения, ведь и так борьба с коронавирусом в Украине идет не очень хорошо. К тому же доверие к власти и ее значение в борьбе с пандемией резко возросли. Ведь это единственная институция, которая имеет для этого все необходимые механизмы.

Поэтому любые изменения в этой сфере в таких условиях украинцы воспринимают со страхом,

– пояснил Любомир Мысов.

Мысов прокомментировал результаты опроса социологической группы "Рейтинг": видео

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