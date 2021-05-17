Большинство украинцев против увольнения министра здравоохранения, – опрос
55% украинцев считают, что сейчас не стоит менять министра здравоохранения. Зато 25% – поддерживают назначение нового главы Минздрава.
Источник:социологическая группа "Рейтинг"
Фамилия и имя действующего министра Максима Степанова в опросе не указывалась. Говорилось лишь о действиях власти и Министерства во время пандемии.
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55% украинцев не поддерживают отставку главы Минздрава
Отставку главы Минздрава поддерживают больше всего на востоке Украины. В то же время большинство украинцев в Южном и Центральном регионах на вопрос "Стоит ли сейчас сменить министра здравоохранения?"ответили – однозначно, нет.
При этом 54% украинцев считают, что первоочередным направлением работы власти, а не министра в медицинской сфере должно быть обеспечение бесплатными лекарствами больных с тяжелыми заболеваниями.
Также 49% респондентов считают, что критика отдельными политиками действий власти по борьбе с пандемией больше вредит борьбе с заболеваемостью. 26% – поддерживают противоположное мнение.
Украинцы со страхом воспринимают изменения, – Мысов о результатах опроса
Заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов в эфире 24 канала отметил, что в опросе в целом говорилось об отставке министра во время пандемии. Именно поэтому не была указана фамилия и имя Максима Степанова.
По его словам, в условиях коронакризиса любая смена власти и резкие действия вызывают страх у населения, ведь и так борьба с коронавирусом в Украине идет не очень хорошо. К тому же доверие к власти и ее значение в борьбе с пандемией резко возросли. Ведь это единственная институция, которая имеет для этого все необходимые механизмы.
Поэтому любые изменения в этой сфере в таких условиях украинцы воспринимают со страхом,
– пояснил Любомир Мысов.
Мысов прокомментировал результаты опроса социологической группы "Рейтинг": видео
Степанова могут отправить в отставку: последние новости
- 14 мая стало известно, что в Верховную Раду поступило представление премьера Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказал предположение, что заменить Степанова на этом посту мог бы главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- Сам действующий глава Минздрава заявил, что не писал никакого заявления на увольнение. И добавил, для того, чтобы его сняли с должности, это решение должно поддержать необходимое количество нардепов.
- Профильный комитет Верховной Рады 17 мая рекомендовал определиться относительно судьбы Степанова голосованием в зале.
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