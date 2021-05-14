Министр здравоохранения Максим Степанов 14 мая подал в Верховную Раду заявление отставки. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказал предположение, кто бы мог стать преемником Степанова.

Наиболее вероятным кандидатом, по мнению Арахамии, является Виктор Ляшко – главный санитарный врач Украины. Об этом глава президентской фракции сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Арахамия подтвердил, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль уже подал в Верховную Раду относительно Степанова заявление.

С большой вероятностью он (Степанов – 24 канал) будет уволен. Будет представление на его увольнение, а потом голосование в Раде, и там решит зал",

– сказал Арахамия.

В то же время он добавил, что в случае отсутствия заявления на увольнение, нужно будет пойти другим путем. Эта процедура будет на 2 дня длиннее.

Одной из очевидных причин увольнения Степанова, по мнению Арахамии, является провал вакцинации. Как сказал глава фракции "Слуга народа", все успехи Украины в переговорах о вакцинации – это заслуга президента Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

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