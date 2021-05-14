Арахамия предположил, кто может заменить Степанова на посту главы Минздрава
Министр здравоохранения Максим Степанов 14 мая подал в Верховную Раду заявление отставки. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказал предположение, кто бы мог стать преемником Степанова.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Наиболее вероятным кандидатом, по мнению Арахамии, является Виктор Ляшко – главный санитарный врач Украины. Об этом глава президентской фракции сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Важно Шмыгаль просит Раду уволить Степанова из Минздрава
Арахамия подтвердил, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль уже подал в Верховную Раду относительно Степанова заявление.
С большой вероятностью он (Степанов – 24 канал) будет уволен. Будет представление на его увольнение, а потом голосование в Раде, и там решит зал",
– сказал Арахамия.
В то же время он добавил, что в случае отсутствия заявления на увольнение, нужно будет пойти другим путем. Эта процедура будет на 2 дня длиннее.
Одной из очевидных причин увольнения Степанова, по мнению Арахамии, является провал вакцинации. Как сказал глава фракции "Слуга народа", все успехи Украины в переговорах о вакцинации – это заслуга президента Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Кадровые изменения в Кабмине: главное
- Вечером 14 мая ряд нардепов заявили, что в отставку уйдут сразу несколько министров. Говорится о министре инфраструктуры Владиславе Криклие, министре экономики Игоре Петрашко и руководителе Минздрава Максиме Степанове.
- Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина предположила, что должность главы Министерства инфраструктуры может занять Александр Кубраков. А вместо Петрашко назначат Любченко.
- Народный депутат Александр Качура сообщил, что кадровые вопросы рассмотрят во вторник на внеочередном заседании.
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