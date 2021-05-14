Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 14 травня подав до Верховної Ради заяву відставки. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив припущення, хто б міг стати наступником Степанова.

Найбільш ймовірним кандидатом, на думку Арахамії, є Віктор Ляшко – головний санітарний лікар України. Про це глава президентської фракції сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Важливо Шмигаль просить Раду звільнити Степанова з МОЗ

Арахамія підтвердив, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже подав до Верховної Ради щодо Степанова заяву.

"З великою ймовірністю він (Степанов – 24 канал) буде звільнений. Буде подання на його звільнення, а потім голосування в Раді й там вирішить зал,

– сказав Арахамія.

Водночас він додав, що у випадку відсутності заяви на звільнення, потрібно буде піти іншим шляхом. Ця процедура буде на 2 дні довшою.

Однією з очевидних причин звільнення Степанова, на думку Арахамії, є провал вакцинації. Як сказав глава фракції "Слуга народу", всі успіхи України у переговорах про вакцинацію це заслуга президента Зеленського і керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

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