В Раду поступили заявления об отставке министров Криклия и Петрашко, – нардеп
Кабинет Министров на следующей неделе могут покинуть сразу несколько министров. В отставку могут уйти глава Минздрава, министр экономики и министр транспорта.
Источник:телеграмм канал "Правда Качури"
Их заявления уже поступили в Верховную Раду. Кроме того, со своей должности может попрощаться глава Минздрава.
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Как заявил народный депутат Александр Качура, кадровые вопросы рассмотрят во вторник на внеочередном заседании.
В понедельник вечером состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором рассмотрят новые кандидатуры на должность министра экономики и министра инфраструктуры,
– написал нардеп.
Информацию об отставке Криклия и Петрашко подтвердила и пресс-секретарь Дмитрия Разумкова Ольга Туний. Она отметила, что в Верховную Раду поступили заявления об отставке от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и Министра инфраструктуры Владислава Криклия. Однако про Степанова она ничего не сказала.
Кто из министров может уйти в отставку
Как ранее сообщили нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк в своих телеграм- каналах, в Кабмине возможны серьезные кадровые изменения. Так, в отставку могут уйти:
- министр здравоохранения Максим Степанов;
- министр инфраструктуры Владислав Криклий;
- министр экономики Игорь Петрашко.
Как заявил Гончаренко, Петрашко написал заявление "по требованию Офиса Президента". А вот Максим Степанов, по утверждению Гончаренко, отказывается писать заявление на увольнение.
Нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина опубликовала в Телеграме фото якобы заявления Криклия и заявила, что тот "не явился на последнее заседание ВСК по "Укрзализныци"".
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