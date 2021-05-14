Кабинет Министров на следующей неделе могут покинуть сразу несколько министров. В отставку могут уйти глава Минздрава, министр экономики и министр транспорта.

Их заявления уже поступили в Верховную Раду. Кроме того, со своей должности может попрощаться глава Минздрава.

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Как заявил народный депутат Александр Качура, кадровые вопросы рассмотрят во вторник на внеочередном заседании.

В понедельник вечером состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором рассмотрят новые кандидатуры на должность министра экономики и министра инфраструктуры,

– написал нардеп.

Информацию об отставке Криклия и Петрашко подтвердила и пресс-секретарь Дмитрия Разумкова Ольга Туний. Она отметила, что в Верховную Раду поступили заявления об отставке от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и Министра инфраструктуры Владислава Криклия. Однако про Степанова она ничего не сказала.

Кто из министров может уйти в отставку

Как ранее сообщили нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк в своих телеграм- каналах, в Кабмине возможны серьезные кадровые изменения. Так, в отставку могут уйти:

министр здравоохранения Максим Степанов;

министр инфраструктуры Владислав Криклий;

министр экономики Игорь Петрашко.

Как заявил Гончаренко, Петрашко написал заявление "по требованию Офиса Президента". А вот Максим Степанов, по утверждению Гончаренко, отказывается писать заявление на увольнение.

Нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина опубликовала в Телеграме фото якобы заявления Криклия и заявила, что тот "не явился на последнее заседание ВСК по "Укрзализныци"".