55% українців вважають, що зараз не варто змінювати міністра охорони здоров'я. Натомість 25% – підтримують призначення нового очільника МОЗ.

Прізвище та ім'я чинного міністра Максима Степанова в опитуванні не вказувалося. Мовилося лише про дії влади і Міністерства під час пандемії.

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55% українців не підтримують відставку очільника МОЗ

Відставку глави МОЗ підтримують найбільше на Сході України. Водночас більшість українців у південному й центральному регіонах на питання "Чи варто зараз змінити міністра охорони здоров'я?" відповіли – однозначно, ні.

При цьому 54% українців вважають, що першочерговим напрямом роботи влади, а не міністра в медичній сфері має бути забезпечення безкоштовними ліками хворих з тяжкими захворюваннями.

Також 49% респондентів вважають, що критика окремими політиками дій влади щодо боротьби з пандемією більше шкодить боротьбі з захворюваністю. 26% – підтримують протилежну думку.

Довідка. Опитування проводилося 4 – 8 травня 2021 року у форматі формалізованого інтерв'ю. В дослідженні взяли участь 2 тисячі повнолітніх респондентів зі всіх областей України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Українці з острахом сприймають зміни, – Мисів про результати опитування

Заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів в ефірі 24 каналу зауважив, що в опитуванні загалом мовилося про відставку міністра під час пандемії. Саме тому не було вказано прізвище й ім'я Максима Степанова.

За його словами, в умовах коронакризи будь-яка зміна влада і різкі дії викликають острах у населення, адже й так боротьба з коронавірусом в Україні йде не дуже добре. До того ж довіра до влади і її значення в боротьбі з пандемією різко зросли. Адже це єдина інституція, яка має для цього всі необхідні механізми.

Відтак будь-які зміни в цій сфері в таких умовах українці сприймають з острахом,

– пояснив Любомир Мисів.

Мисів прокоментував результати опитування соціологічної групи "Рейтинг": відео

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