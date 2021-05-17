Несколько слов о возможной отставке Степанова. После выхода страны из серии локальных локдауноив, которые принесли власти серьезные электоральные минусы, команда Зеленского наконец решила "убрать" Степанова. Далее читайте на украинском.

Все логічно – наразі після Шмигаля – Степанов – один з ключових публічних подразників, який тягне рейтинг чинної влади вниз.

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Степанова і так довго тримали.

Прибирають на максимальній хвилі як суспільного негативу, так і найгірших показників у Європі та світі й боротьбі з коронавірусом.

Зміна відбувається дуже вчасно.

По-перше, найближчим часом нових хвиль коронавірусної інфекції в Україні не передбачається.

По-друге, останні кілька місяців Степанов заворушився, що вилилося у перші непогані результати. Але основні результати щодо постачання вакцин та успіхах у вакцинації ми побачимо через кілька місяців.

І успіх вже буде прив'язаний до нового міністра. А отже публічно частиною електорату це буде сприйматися, як правильне кадрове рішення Зеленського, який особисто втрутився й врятував ситуацію.

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Тож Офіс Президента, зігравши у свою улюблену гру "цар – хороший, бояри – погані", дозволить лишитися останнім у "суцільному електоральному профіті".

У цій схемі є лиш одна слабка ланка:

Кабмін Шмигаля, який і далі кожного дня провалює соціальну – економічну політику.

Чого тільки вартує останній скандал довкола спроби регулювання цін на бензин та дизель. Але що робити з цим Кабміном Офіс Президента поки не знає. Але це тема іншого допису.