Скільки українців підтримують санкції проти Медведчука: дані соцопитування
53% українців серед опитаних групою "Рейтинг" схвалюють санкції РНБО проти голови політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука. 44% підтримують санкції проти його телеканалів.
Про це свідчить звіт про соціологічне опитування, опублікований 17 травня Міжнародним республіканським інститутом (МРІ). Опитування проводила група "Рейтинг" у березні 2021 року.
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Як українці ставляться до санкцій проти Медведчука та його ЗМІ
Ставлення до персональних санкцій щодо Віктора Медведчука
- Цілком схвалюють санкції проти Віктора Медведчука – 43% респондентів. Ще 10% – скоріше схвалюють.
- Водночас майже чверть українців – проти санкцій (зовсім не схвалюють 16%, скоріше не схвалюють – 8%).
- При цьому 23% з опитаних не змогли відповісти на запитання.
Цікаво, що найбільше схвалюють санкції мешканці Заходу України – 69%. Найбільше не схвалюють – 41% – на Сході.
Ставлення українців до санкцій проти Медведчука / Скриншот зі звіту МРІ
Ставлення до санкцій проти телеканалів, пов'язаних із Медведчуком
- Підтримка санкцій проти телеканалів Медведчука дещо нижча – 44% респондентів.
- 39% не підтримують або скоріше не підтримують санкції проти каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK.
- Не відповіли на питання 17% опитаних.
Підтримка цих санкцій також найбільша на Заході – 58%. Противників же блокування каналів більше на Сході – 57%.
Ставлення українців до санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK / Скриншот зі звіту МРІ
Коротко про санкції проти Медведчука
- У лютому 2021 року Віктор Медведчук потрапив під санкції Ради національної безпеки й оборони (він не може розпоряджатися майном і рахунками). ЗМІ зі сфери його впливу – "112 Україна", NewsOne і ZIK – заблоковано.
- Зауважимо, у травні Медведчуку оголосили підозру у державній зраді. Суд вже обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу стеження.
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