53% українців серед опитаних групою "Рейтинг" схвалюють санкції РНБО проти голови політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука. 44% підтримують санкції проти його телеканалів.

Про це свідчить звіт про соціологічне опитування, опублікований 17 травня Міжнародним республіканським інститутом (МРІ). Опитування проводила група "Рейтинг" у березні 2021 року.

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Як українці ставляться до санкцій проти Медведчука та його ЗМІ

Ставлення до персональних санкцій щодо Віктора Медведчука

Цілком схвалюють санкції проти Віктора Медведчука – 43% респондентів. Ще 10% – скоріше схвалюють.

Водночас майже чверть українців – проти санкцій (зовсім не схвалюють 16%, скоріше не схвалюють – 8%).

При цьому 23% з опитаних не змогли відповісти на запитання.

Цікаво, що найбільше схвалюють санкції мешканці Заходу України – 69%. Найбільше не схвалюють – 41% – на Сході.



Ставлення українців до санкцій проти Медведчука / Скриншот зі звіту МРІ

Ставлення до санкцій проти телеканалів, пов'язаних із Медведчуком

Підтримка санкцій проти телеканалів Медведчука дещо нижча – 44% респондентів.

39% не підтримують або скоріше не підтримують санкції проти каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Не відповіли на питання 17% опитаних.

Підтримка цих санкцій також найбільша на Заході – 58%. Противників же блокування каналів більше на Сході – 57%.



Ставлення українців до санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK / Скриншот зі звіту МРІ

Важливо: зазначене опитування проводила соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Термін проведення: 13 – 21 березня 2021.

Територія: вся Україна, крім окупованих територій.

Методологія: особисті інтерв'ю за місцем проживання респондентів.

Вибірка: 2400 людей віком від 18 років.

Похибка не перевищує 2%.

Коротко про санкції проти Медведчука

У лютому 2021 року Віктор Медведчук потрапив під санкції Ради національної безпеки й оборони (він не може розпоряджатися майном і рахунками). ЗМІ зі сфери його впливу – "112 Україна", NewsOne і ZIK – заблоковано.

Зауважимо, у травні Медведчуку оголосили підозру у державній зраді. Суд вже обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу стеження.

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