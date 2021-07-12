Сделать пленки могли даже частные лица, которые потом "слили" записи правоохранителям. Евгений Марчук отмечает: писать Виктора Медведчука могли без указания "сверху".

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Как могли "писать" Медведчука

Экс-глава СБУ отмечает: в законе о ведомстве, в статье 35 говорится о том, что "сотрудники Службы безопасности Украины самостоятельно принимают решения в пределах своих полномочий". Следовательно, они должны отказаться от выполнения любых приказов, распоряжений или указаний, которые противоречат действующему законодательству.

Поэтому он предположил, что записи разговоров Медведчука мог проводить кто-то не по указанию сверху. То есть указания не было, но сотрудники видели, что это надо делать.

Евгений Марчук заявил, что знает, кто мог делать записи, впрочем, держит интригу, ведь вроде бы не может назвать имен.

Кто-то делал это и не хотел показывать начальству? А потом перешел на другую работу? Я догадываюсь, о ком может идти речь, но не могу пока говорить. Но кто-то из высокого руководства на свой риск, не будучи уже первым лицом, это все писал,

– рассказал Марчук.

"Медведчук же не лох"

С Медведчуком Евгений Марчук знаком еще с 1990 и времен Верховной Рады. Характеризует его как прагматичную личность. И в этом ключ – кум Путина не мог не догадываться, что его могут прослушивать.

...очень грамотный, хорошо подготовленный, Медведчук, который быстро на все реагирует, ведь не лох... да, грубо говоря, он же допускал, что его могут слушать. Он знает, как себя вести,

– отметил Марчук.

Смелости Медведчуку могло добавить и то, что он все время вспоминает "главного", ссылается на президента, добавляет Евгений Марчук.

Напомним, что после выхода 4 программ на ютуб с нарезками разговоров Медведчука и их собственными анализами, журналисты Bihus.Info решили опубликовать все пленки полностью. В целом записи, которые получила редакция – это более 36 часов разговоров. Как отмечают расследователи, записи разговоров делали спецслужбы.

Расследование Bihus.Info на основе "пленок Медведчука"