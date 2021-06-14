Публикация разбита на три фрагмента по примерно 12 часов каждая. И к аждый желающий может посмотреть либо послушать их в ютубе.

К теме Там есть не только Медведчук, – Бигус о скандальных записях телефонных разговоров

Все "пленки Медведчука" уже есть в открытом доступе

36 часов записей разговоров, вероятно, одного из лидеров ОПЗЖ и кума Путина Виктора Медведчука опубликованы в ютубе. Расследователи Bihus.Info решили сделать так, чтобы каждый желающий мог их прослушать без веры кому-либо на слово.

Эти записи делали украинские спецслужбы. Доказывать это не имеет смысла – СБУ, Офис генпрокурора и НАБУ это уже сказали. А делали они это в рамках масштабной спецоперации с 2014 года. И слушали всех, к кому смогли дотянуться,

– сказал по этому поводу Денис Бигус.

По его словам, в записях – не только разговоры Медведчука с российскими чиновниками и представителями боевиков. Есть там и общение этих самых боевиков с Россией.

Отдельно Бигус отметил, что публикация расследований на базе пленок не была посвящена какой-то дате или событию. Их сделали только ввиду того, что тема Виктора Медведчука была на слуху – из-за суда и санкций.

Все записи с "пленок Медведчука": смотрите видео

Расследования Bihus.Info на основе записей разговоров, известных как "пленки Медведчука"