Публікація розбита на три фрагменти по приблизно 12 годин кожна. І кожен охочий може подивитися чи послухати їх у ютубі.

До теми Там є не тільки Медведчук, – Бігус про скандальні записи телефонних розмов

Усі "плівки Медведчука" вже є у відкритому доступі

36 годин записів розмов, ймовірно, одного з лідерів ОПЗЖ та кума Путіна Віктора Медведчука опубліковано у ютубі. Розслідувачі Bihus.Info вирішили зробити так, щоб кожен охочий міг їх прослухати без віри комусь на слово.

Ці записи робили українські спецслужби. Доводити це не має сенсу – СБУ, Офіс генпрокурора і НАБУ це вже сказали. А робили вони це в рамках масштабної спецоперації з 2014 року. І слухали вони усіх, до кого змогли дотягнутися,

– сказав з цього приводу Денис Бігус.

За його словами, у записах – не тільки розмови Медведчука з російськими посадовцями і представниками бойовиків. Є там і спілкування цих самих бойовиків із Росією.

Окремо Бігус наголосив, що публікація розслідувань на базі плівок не була приурочена до якоїсь дати чи події. Їх зробили тільки з огляду на те, що тема Віктора Медведчука була на слуху – через суд і санкції.

Усі записи з "плівок Медведчука": дивіться відео

Розслідування Bihus.Info на основі записів розмов, відомих як "плівки Медведчука"