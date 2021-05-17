Журналісти отримали записи телефонних розмов Віктора Медведчука з представниками бойовиків та Росії за 4 роки. Вони свідчать про те, що кум Володимира Путіна транслював проросійські погляди керівництву країни, зокрема Петру Порошенку, з яким регулярно спілкувався.

Журналісти мають записи багатьох розмов проросійського політика з владою Кремля, представниками різного рівня бойовиків.

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З ким спілкувався Медведчук

з одним із ватажків самопроголошеної "ЛНР" Олексієм Карякіним,

помічником Медведчука по Донецьку та Луганську Дмитром Дорошенком,

заступником голови уряду Росії Дмитром Козаком,

одним із ватажків самопроголошеної "ДНР" Олександром Бородаєм,

послом Росії в Україні Михайлом Зурабовим,

заступником керівника адміністрації Путіна Антоном Вайно.

Про що Медведчук говорив бойовикам та Росії

За словами журналістів, часом Медведчук жорсткіше ставився до України, ніж представники Кремля. Їм проросійський політик заявляв, що "все робить і на прохання Путіна, і на прохання Порошенка, але до Порошенка й офіційних дій жодного стосунку не має".

У 2014 році Медведчук вдень і вночі був на контакті з Порошенком, регулярно передавав йому вимоги бойовиків про відведення військ з різних позицій, більшості випадків ці вимоги виконувалися. Водночас не було жодного дзвінка, де б у Медведчука були якісь вимоги до бойовиків – завжди лише до України.

Цікаво, що переговірником він став не після рішення Києва, а після того, як у Сочі побачився з Путіним.

Водночас про прямий контакт з Путіним Медведчуку доводилося тижнями домовлятися через адміністрацію чи помічників російського лідера, буквально випрошуючи 10 хвилин його часу.

Тези, які проросійський політик озвучив у розмові зі своїм помічником по Донецьку і Луганську Дмитром Дорошенком через кілька днів з'явились у мирному плані Порошенка. Водночас нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко, яка на той час була уповноваженою з врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, заявляла, що жодних переговорів з бойовиками немає.

За даними розслідувачів, законопроєкти партії Медведчука писали в Москві. Зокрема, у листопаді 2014 року політик обговорював з тодішнім радником Путіна Владиславом Сурковим створення вільної економічної зони на Донбасі та відповідний законопроєкт.

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