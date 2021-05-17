Журналисты получили записи телефонных разговоров Виктора Медведчука с представителями боевиков и России за 4 года. Они свидетельствуют о том, что кум Владимира Путина транслировал пророссийские взгляды руководству страны, в частности Петру Порошенко, с которым регулярно общался.

Журналисты получили записи многих разговоров пророссийского политика с властью Кремля, представителями разного уровня боевиков.

Ранее Передача информации и санкции: в сеть "слили" новый разговор Медведчука с российским чиновником

С кем общался Медведчук

с одним из главарей самопровозглашенной "ЛНР" Алексеем Карякиным ,

, помощником Медведчука по Донецку и Луганску Дмитрием Дорошенко ,

, заместителем главы правительства России Дмитрием Козаком ,

, одним из главарей самопровозглашенной "ДНР" Александром Бородаем ,

, послом России в Украине Михаилом Зурабовым ,

, заместителем руководителя администрации Путина Антоном Вайно.

О чем Медведчук говорил боевикам и России

По словам журналистов, временами Медведчук жестче относился к Украине, чем представители Кремля. Им пророссийский политик заявлял, что "все делает и по просьбе Путина, и по просьбе Порошенко, но к Порошенко и официальным действиям никакого отношения не имеет".

В 2014 году Медведчук днем ​​и ночью был на контакте с Порошенко, регулярно передавал ему требования боевиков об отводе войск с разных позиций, в большинстве случаев эти требования выполнялись. В то же время не было ни одного звонка, где бы у Медведчука были какие-то требования к боевикам – всегда только к Украине.

Интересно, что переговорщиком он стал не после решения Киева, а после того, как в Сочи увиделся с Путиным.

В то же время о прямом контакте с Путиным Медведчуку приходилось неделями договариваться через администрацию или помощников российского лидера, буквально выпрашивая 10 минут его времени.

Тезисы, которые пророссийский политик озвучил в разговоре со своим помощником по Донецкую и Луганскую Дмитрием Дорошенко через несколько дней появились в мирном плане Порошенко. В то же время нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко, которая в то время была уполномоченной по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, заявляла, что никаких переговоров с боевиками нет.

По данным расследователей, законопроекты партии Медведчука писали в Москве. В частности, в ноябре 2014 года политик обсуждал с тогдашним советником Путина Владиславом Сурковым создание свободной экономической зоны на Донбассе и соответствующий законопроект.

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