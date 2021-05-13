В сети появились новые записи разговора якобы народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. На этот раз он говорил с заместителем руководителя администрации президента России Володимиром Островенко.

Разговор состоялся еще в 2015 году. Поэтому тогда Островенко был руководителем протокола президента России.

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О чем говорили политики

Передача информации

Медведчук просил Островенко сказать "руководителю", что он "передал всю информацию". Политик не уточнил, что именно имел в виду.

Медведчук: Алло. Привет, Володя. Привет.

Алло. Привет, Володя. Привет. Островенко: Да..да.

Да..да. Медведчук: Володя, ну спасибо, там все нормально вчера, да?

Володя, ну спасибо, там все нормально вчера, да? Островенко: Ага...

Ага... Медведчук: Смотри, передай, пожалуйста, руководителю. Я сегодня был днем, все передал, все, что мы договаривались. Скажите, что я абсолютно всю информацию дал, да?

Смотри, передай, пожалуйста, руководителю. Я сегодня был днем, все передал, все, что мы договаривались. Скажите, что я абсолютно всю информацию дал, да? Островенко: Ага…

О санкциях

Медведчук отметил, что касательно вопросов санкций он может обратиться к кому-то. Вероятно, к тому, о ком говорилось в первой части разговора. Кроме того, кум Путина отметил, что "есть готовность к редактированию".

Медведчук: Значит, и один такой вопрос. Значит он говорит, что вот касательно этих, касательно санкций, да, есть какие-то вопросы по каким-то или юридическим или физическим, то можно сказать мне (коротко смеется). Ну, понятно, да?

Значит, и один такой вопрос. Значит он говорит, что вот касательно этих, касательно санкций, да, есть какие-то вопросы по каким-то или юридическим или физическим, то можно сказать мне (коротко смеется). Ну, понятно, да? Островенко: Да, я понял.

Да, я понял. Медведчук: Да. То есть он там... Есть готовность к редактированию. Есть готовность к редактированию. Вот так. Все, я передал (смеется). Так что доложи, если что, хорошо?

Да. То есть он там... Есть готовность к редактированию. Есть готовность к редактированию. Вот так. Все, я передал (смеется). Так что доложи, если что, хорошо? Островенко: Ага, хорошо...

Ага, хорошо... Медведчук: Все...

Все... Островенко: Ага. А то сказали, они совсем забили... Ну я понял. Хорошо

Ага. А то сказали, они совсем забили... Ну я понял. Хорошо Медведчук: Нет-нет-нет. Ну ты понял (смеется). Я должен передать! (Смеется)

Нет-нет-нет. Ну ты понял (смеется). Я должен передать! (Смеется) Островенко: Ага.

Ага. Медведчук: А то потом начнут выяснять, скажут: как, я же сказал! Реакция – это уже второй вопрос, а первый вопрос – надо передать. Правильно?

А то потом начнут выяснять, скажут: как, я же сказал! Реакция – это уже второй вопрос, а первый вопрос – надо передать. Правильно? Островенко: Я понял. Да хорошо.

Наконец Медведчук попрощался с Островенко и сказал звонить в случае необходимости.

Разговор Медведчука и Островенко, смотрите видео:

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