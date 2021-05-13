Передача информации и санкции: в сеть "слили" новый разговор Меведчука с российским чиновником
В сети появились новые записи разговора якобы народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. На этот раз он говорил с заместителем руководителя администрации президента России Володимиром Островенко.
Источник:Obozrevatel
Разговор состоялся еще в 2015 году. Поэтому тогда Островенко был руководителем протокола президента России.
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О чем говорили политики
Передача информации
Медведчук просил Островенко сказать "руководителю", что он "передал всю информацию". Политик не уточнил, что именно имел в виду.
- Медведчук: Алло. Привет, Володя. Привет.
- Островенко: Да..да.
- Медведчук: Володя, ну спасибо, там все нормально вчера, да?
- Островенко: Ага...
- Медведчук: Смотри, передай, пожалуйста, руководителю. Я сегодня был днем, все передал, все, что мы договаривались. Скажите, что я абсолютно всю информацию дал, да?
- Островенко: Ага…
О санкциях
Медведчук отметил, что касательно вопросов санкций он может обратиться к кому-то. Вероятно, к тому, о ком говорилось в первой части разговора. Кроме того, кум Путина отметил, что "есть готовность к редактированию".
- Медведчук: Значит, и один такой вопрос. Значит он говорит, что вот касательно этих, касательно санкций, да, есть какие-то вопросы по каким-то или юридическим или физическим, то можно сказать мне (коротко смеется). Ну, понятно, да?
- Островенко: Да, я понял.
- Медведчук: Да. То есть он там... Есть готовность к редактированию. Есть готовность к редактированию. Вот так. Все, я передал (смеется). Так что доложи, если что, хорошо?
- Островенко: Ага, хорошо...
- Медведчук: Все...
- Островенко: Ага. А то сказали, они совсем забили... Ну я понял. Хорошо
- Медведчук: Нет-нет-нет. Ну ты понял (смеется). Я должен передать! (Смеется)
- Островенко: Ага.
- Медведчук: А то потом начнут выяснять, скажут: как, я же сказал! Реакция – это уже второй вопрос, а первый вопрос – надо передать. Правильно?
- Островенко: Я понял. Да хорошо.
Наконец Медведчук попрощался с Островенко и сказал звонить в случае необходимости.
Разговор Медведчука и Островенко, смотрите видео:
Предыдущие "слитые" разговоры Медведчука с российскими политиками
- В феврале СМИ опубликовали разговор Медведчука и Суркова за 2014 год. Тогда они говорили о поставках электроэнергии во временно оккупированный Крым, а также роль кума Путина в обмене пленными.
- В апреле появился новый разговор Медведчука и Суркова. В нем политики говорили о ТКГ, возмущение Украины из-за необходимости ведения переговоров с боевиками.
- В мае в сети опубликовали вероятный разговор Медведчука и главаря боевиков Дениса Пушилина 2015 года. Они обменялись приветствиями ко Дню Победы, пожелав друг другу "побольше побед в жизни".
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