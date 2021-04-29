В распоряжении 24 канала оказалась запись разговора пророссийского нардепа Виктора Медведчука и советника президента России Владислава Суркова за 2014 год. В нем политики обсудили ТКГ, возмущение Украины из-за необходимости ведения переговоров с боевиками и прочее.

На записи слышно, что Сурков первым позвонил Медведчуку. Он хотел уточнить заявление тогдашнего министра энергетики Юрия Продана о том, что Украина не будет вести переговоры с пророссийскими боевиками о покупке угля.

В ответ Медведчук рассмеялся и заявил, что тот уже написал заявление на увольнение.

Разговор политиков

Медведчук. Алло. Привет, Слав.

Сурков. Я уже там, честно говоря, там вроде разобрался. Я там хотел узнать по поводу того заявления, что уголь там не будут покупать.

М. Ааааа, так это я уже все, был 3 часа у параллельного. Он говорит: "Ну послушай, это же...".

С. Угу (смеется).

М. Он уже заявление об отставке написал позавчера. Алло.

С. Да, мне сказали ... Сказали (сдержанно смеется).

М. Нет-нет, а я, знаешь, как сказал? Я говорю: "Послушай, вот вчера он делает заявление – нашего человека у Захарченко не принимают, наш человек едет прочь. Ну что это за ху*ня, б*я?! Сколько это будет продолжаться, б*я?!

С. Да, да, точно. Правильно (смеется).

М. А я тебе другое хочу сказать, Слава, раз ты уже позвонил.

С. да, угу-угу.

М. Значит, я только что был у "больших", да. Ну у местных "больших". И там долго говорили – несколько часов – и он рассказывал, что вчера был разговор, да? И так вроде сказали, что тебе надо приехать, да?

С. Да.

М. Э-ээ. Подожди одну минутку, Слав.

С. Угу.

М. (Параллельно говорит по другому телефону) Да... Да... Алло... добрый день. А можете связать меня с Петром Алексеевичем? Наберете меня тогда. Спасибо.

М. Это я только что тому Порошенко хотел позвонить. Слышишь, так он говорит: "Вон там дали команду, чтобы ты (Сурков – 24 канал) приехал. Более того, важно – до пятницы, потому что в пятницу вечером они будут говорить по телефону перед отъездом, ты знаешь куда, в командировку руководителя.

С. Угу-угу.

М. А вот, я доложил, что ты можешь только в понедельник. Позвони и попроси, типа, чтобы передали Островенко, что вот если бы он приехал там завтра, чтобы мы успели до разговора там выяснить.

С. Да нет, Вить.

М. Нет-нет, я просто тебя информирую.

С. Я начальнику доложил там. Я в понедельник буду там. Нормально все.

М. Угу, так. Ну и все тогда.

С. Вот я собираюсь. Правда, у меня тут не сроки совсем. Я не вижу экстренной необходимости ... если бы там что-то вспыхнуло. А что у нас? Мы зашли в некий тупик. Ну сейчас будем выбираться из него потихоньку. Ничего страшного.

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