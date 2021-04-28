Экс-нардеп от ОПЗЖ Александр Вилкул в 2014 году якобы связывался по телефону с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым. Политики обсуждали возможные формы "взаимодействия".

В разговоре Вилкул якобы отчитывался Суркову о результатах выборов. Кроме того, чиновники договаривались о встрече в Москве.

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Вероятный разговор Вилкула и Суркова

Сурков: Алло.

Вилкул: Алло, Владислав Юрьевич? Добрый вечер.

Сурков: Саш, добрый вечер. Очень рад слышать, привет.

Вилкул: Я это самое, я извиняюсь...

Сурков: Что там у вас?

Вилкул: Встречался с немцами, потом на эфире был. Из-за этого без телефона.

Сурков: Нет, нормально. Я приветствую. Рад слышать. С хорошим результатом тебя поздравляют.

Вилкул: Спасибо. Ну, мы тут еще воюем. У нас пытаются 5 округов еще украсть. По "мажоритарке" мы выиграли.

Сурков: Да, я понимаю, как обычно (смеется). Но все равно результат замечательный, особенно в двух округах.

Вилкул: Нет-нет, хороший результат.

Сурков: Просто круто. В такое время, конечно, очень хороший.. Ну, как нам договориться? Как нам лучше, как говорится, взаимодействие наладить? В какой форме? Просто звонить будем или как удобнее?

Вилкул: Я думаю, что надо как-то встретиться, чтобы концептуально проговорить. Потому что когда все проговорено, то по телефону оно понятнее.

Сурков: Это правда.. Саша, ну, варианта тут полтора: или, когда в Москве будешь, или я, если в Киеве окажусь – позвоню заранее. Хотя там все у вас будет под присмотром, разумеется (смеется). Или где-то еще.

Вилкул: Я могу слетать в Москву. А где-то за границу нигде не летите в ближайшее время?

Сурков: Ну, ты знаешь, за границу сейчас туго. Я мало куда могу уехать (смеется).

Вилкул: А, ну да. Я забыл. Ну, я могу приехать в Москву.

Сурков: Ну смотри: если соберешься в Москву – буду рад. Или можем где-нибудь в Баку, что-нибудь такое. В Ереване там, и так далее.

Вилкул: Мне разницы нет, слетаю куда угодно.

Сурков: если в Москву нормально, то давай, может быть, так. Посидим где-нибудь, поговорим спокойно и решим, что дальше делать.

Вилкул: Хорошо.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что этот разговор состоялся ориентировочно 1 – 2 ноября 2014 года. Он добавил, что правоохранители должны требовать объяснения записи от Вилкула, который сейчас является депутатом Днепропетровской ОГА.

Россия руководит несколькими политическими проектами в Украине. Это все делает непосредственно Кремль. Пророссийские партии продвигают выгодную повестку дня, и все это под заказ из Москвы,

– подчеркнул Бутусов.