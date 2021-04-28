Екснардеп від ОПЗЖ Олександр Вілкул у 2014 році нібито зв'язувався телефоном з колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Політики обговорювали можливі форми "взаємодії".

У розмові Вілкул буцімто звітував Суркову про результати виборів. Крім того, чиновники домовлялися про зустріч у Москві.

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Ймовірна розмова Вілкула і Суркова

Сурков: Алло.

Вілкул: Алло, Владислав Юрійович? Добрий вечір.

Сурков: Саш, добрий вечір. Дуже радий чути, привіт.

Вілкул: Я це саме, я перепрошую...

Сурков: Що там у вас?

Вілкул: Зустрічався з німцями, потім на ефірі був. Через це без телефону.

Сурков: Ні, нормально. Я вітаю. Радий чути. З хорошим результатом тебе вітають.

Вілкул: Дякую. Ну, ми тут ще воюємо. У нас намагаються 5 округів ще вкрасти. За "мажоритаркою" ми виграли.

Сурков: Так, я розумію, як зазвичай (сміється). Але все одно результат чудовий, особливо в двох округах.

Вілкул: Ні-ні, хороший результат.

Сурков: Просто круто. У такий час, звичайно, дуже хороший.. Ну, як нам домовитися? Як нам краще, як то кажуть, взаємодію налагодити? У якій формі? Просто телефонувати будемо чи як зручніше?

Вілкул: Я думаю, що треба якось зустрітися, щоб концептуально проговорити. Тому що коли все проговорено, то телефоном воно зрозуміліше.

Сурков: Це правда.. Саша, ну, варіанти тут півтора: або, коли в Москві будеш, або я, якщо в Києві опинюся – подзвоню заздалегідь. Хоча там все у вас буде під наглядом, зрозуміло (сміється). Або десь ще.

Вілкул: Я можу злітати в Москву. А десь за кордон ніде не летите найближчим часом?

Сурков: Ну, ти знаєш, за кордон зараз туго. Я мало куди можу виїхати (сміється).

Вілкул: А, ну так. Я забув. Ну, я можу приїхати в Москву.

Сурков: Ну дивися: якщо зберешся в Москву – буду радий. Або можемо десь в Баку, що-небудь таке. В Єревані там, і так далі.

Вілкул: Мені різниці нема, злітаю куди завгодно.

Сурков: Якщо в Москву нормально, то давай, може бути, так. Посидимо де-небудь, поговоримо спокійно і вирішимо, що далі робити.

Вілкул: Добре.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що ця розмова відбулася орієнтовно 1 – 2 листопада 2014 року. Він додав, що правоохоронці повинні вимагати пояснення запису від Вілкула, який зараз є депутатом Дніпропетровської ОДА.

Росія керує кількома політичними проєктами в Україні. Це все робить безпосередньо Кремль. Проросійські партії просувають вигідний порядок денний, і все це під замовлення з Москви,

– наголосив Бутусов.