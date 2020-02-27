Вілкула і Колєснікова звільнили від кримінальної відповідальності: причина

Ще у жовтні 2019 року обвинувальні акти щодо екснардепів Олександра Вілкула і Дмитра Колєснікова передали до суду. Однак вже 27 лютого стало відомо, що їх звільнили від кримінальної відповідальності.

Річ у тім, що строки давності дозволили захисту клопотати про закриття справ. Про це інформує "Судовий репортер" з посиланням на дані з реєстру судових рішень.

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Обидвох політиків звинувачували у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки. За це закон передбачає покарання у вигляді 6 років за ґратами, а термін давності справи становить 10 років.

Однак через деякий час справу перекваліфікували на службову недбалість. Це вже – злочин середньої тяжкості, що має строки давності у 5 років. Саме це й дозволило захисту клопотати про закриття справ.

Справи проти Вілкула і Колєснікова закрили ще 28 січня.

У чому звинувачували Вілкула та Колєснікова?Олександру Вілкулу спочатку закидали зловживання владою, що спричинило державі багатомільйонні збитки. За даними прокуратури, на посаді голови Дніпропетровської обладміністрації Вілкул надавав сільськогосподарські землі гірничо-збагачувальним комбінатам. Справу перекваліфікували на службову недбалість.



Колєснікову, який згодом очолив область, теж закидали спричинення збитків державі у понад 16 мільйонів гривень. Він дозволив приватизацію будівель науково-дослідного підприємства, яке займалося оснащенням оборонного комплексу. Зокрема, виробляло стволи реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" та "Ураган".