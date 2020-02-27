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      Вилкула и Колесникова освободили от уголовной ответственности: причина

      - Читати новину українською
      Вилкул и Колесников / коллаж 24 канала

      Еще в октябре 2019 года обвинительные акты в отношении экс-нардепов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова передали в суд. Однако уже 27 февраля стало известно, что их освободили от уголовной ответственности.

      Дело в том, что сроки давности позволили защите ходатайствовать о закрытии дел. Об этом информирует "Судебный репортер" со ссылкой на данные из реестра судебных решений.

      Больше о Вилкуле и Колесникове – читайте в материале 24 канала

      Обоих политиков обвиняли в злоупотреблении властью, что повлекло тяжкие последствия. За это закон предусматривает наказание в виде 6 лет за решеткой, а срок давности дела составляет 10 лет.

      Однако через некоторое время дело переквалифицировали на служебную халатность. Это уже – преступление средней тяжести, имеющее сроки давности в 5 лет. Именно это и позволило защите ходатайствовать о закрытии дел.

      Дела против Вилкула и Колесникова закрыли еще 28 января.

      В чем обвиняли Вилкула и Колесникова?Александру Вилкулу сначала закидали злоупотребление властью, что повлекло государству многомиллионные убытки. По данным прокуратуры, на должности председателя Днепропетровской обладминистрации Вилкул предоставлял сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам. Дело переквалифицировали на служебную халатность.

      Колесникову, который впоследствии возглавил область, тоже закидали причинение ущерба государству более 16 миллионов гривен. Он разрешил приватизацию зданий научно-исследовательского предприятия, которое занималось оснащением оборонного комплекса. В частности, производило стволы реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган".

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Решение суда Оппозиционный блок Партия регионов Дмитрий Колесников Александр Вилкул
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