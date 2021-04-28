За результатами засідання Тристоронньої контактної групи, не вдалося домовитися про повернення перемир'я на Донбасі. Ухвалити рішення завадили "російські маріонетки".

Попри це, Україна та Росія змогли дійти компромісу. Про це виданню заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

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Загалом засідання тривало 5 годин. За словами Гармаша, до переговорів ТКГ приєдналися представник Кремля Дмитро Козак, а також керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Не домовилися, на жаль, ні про що,

– заявив Гармаш.

Він наголосив, що навіть вдалось погодити компромісний текст, на який були згодні і Україна, і Росія, але представниця тимчасово окупованих територій втрутилася і фактично заблокувала цей процес.

Консультації продовжаться, – Арестович

Крім цього, речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що поки не вдалося узгодити текст документа про введення великоднього перемир'я, проте вони підтвердили необхідність продовжувати консультації щодо узгодження документа. Про це Арестович сказав "Інтерфакс-Україна".

"Всі сторони погодилися з необхідністю встановити великоднє перемир'я. Було запропоновано 2 тексти документа – український і російський. Але не вдалося нам поки домовитися щодо остаточного варіанту. Потрібен час, щоб добре продумати формулювання", – наголосив він.

Сторони домовилися продовжувати консультації та знову підтвердили ідею про встановлення великоднього перемир'я,

– підсумував Арестович.

Кравчук: Шанс ще є

На сторінці української делегації Тристорьонньої контактної групи у телеграмі з'явилось повідомлення, що учасники суттєво наблизилися до взаємного розуміння та узгодили в загальному вигляді ідею встановлення великоднього перемир'я.

"Сторони погодилися продовжити роботу щодо вжиття додаткових заходів із вдосконалення механізму виключення порушень режиму припинення вогню. Консультації тривають", –мовиться у дописі.

На сторінці процитували і очільника української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, який зазначив, що "є шанс встановити великоднє перемир'я.