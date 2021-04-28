ТКГ не домовилася про великоднє перемир'я на Донбасі
За результатами засідання Тристоронньої контактної групи, не вдалося домовитися про повернення перемир'я на Донбасі. Ухвалити рішення завадили "російські маріонетки".
Джерело:"РБК-Україна"
Попри це, Україна та Росія змогли дійти компромісу. Про це виданню заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.
Увага Режим тиші на Донбасі: коли буде остаточне рішення ТКГ
Загалом засідання тривало 5 годин. За словами Гармаша, до переговорів ТКГ приєдналися представник Кремля Дмитро Козак, а також керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Не домовилися, на жаль, ні про що,
– заявив Гармаш.
Він наголосив, що навіть вдалось погодити компромісний текст, на який були згодні і Україна, і Росія, але представниця тимчасово окупованих територій втрутилася і фактично заблокувала цей процес.
Консультації продовжаться, – Арестович
Крім цього, речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що поки не вдалося узгодити текст документа про введення великоднього перемир'я, проте вони підтвердили необхідність продовжувати консультації щодо узгодження документа. Про це Арестович сказав "Інтерфакс-Україна".
"Всі сторони погодилися з необхідністю встановити великоднє перемир'я. Було запропоновано 2 тексти документа – український і російський. Але не вдалося нам поки домовитися щодо остаточного варіанту. Потрібен час, щоб добре продумати формулювання", – наголосив він.
Сторони домовилися продовжувати консультації та знову підтвердили ідею про встановлення великоднього перемир'я,
– підсумував Арестович.
Кравчук: Шанс ще є
На сторінці української делегації Тристорьонньої контактної групи у телеграмі з'явилось повідомлення, що учасники суттєво наблизилися до взаємного розуміння та узгодили в загальному вигляді ідею встановлення великоднього перемир'я.
"Сторони погодилися продовжити роботу щодо вжиття додаткових заходів із вдосконалення механізму виключення порушень режиму припинення вогню. Консультації тривають", –мовиться у дописі.
На сторінці процитували і очільника української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, який зазначив, що "є шанс встановити великоднє перемир'я.
Поділитися новиною