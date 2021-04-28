ТКГ не договорилась о пасхальном перемирии на Донбассе
По результатам заседания Трехсторонней контактной группы, не удалось договориться о возвращении перемирия на Донбассе. Принять решение помешали "российские марионетки".
Источник:"РБК-Украина"
Несмотря на это, Украина и Россия смогли прийти к компромиссу. Об этом изданию заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.
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В целом заседание длилось 5 часов. По словам Гармаша, к переговорам ТКГ присоединились представитель Кремля Дмитрий Козак, а также руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Не договорились, к сожалению, ни о чем,
– заявил Гармаш.
Он отметил, что даже удалось согласовать компромиссный текст, на который согласилась Украина и Россия, но представительница временно оккупированных территорий вмешалась и фактически заблокировала этот процесс.
Консультации продолжатся, – Арестович
Кроме этого, представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что пока не удалось согласовать текст документа о введении пасхального перемирия, однако они подтвердили необходимость продолжать консультации по согласованию документа. Об этом Арестович сказал "Интерфакс-Украина".
"Все стороны согласились с необходимостью установить пасхальное перемирие. Было предложено 2 текста документа – украинский и российский. Но не удалось нам пока договориться относительно окончательного текста. Нужно время, чтобы хорошо продумать формулировку", – подчеркнул он.
Стороны договорились продолжать консультации и подтвердили идею об установлении пасхального перемирие,
– подытожил Арестович.
Кравчук: Шанс еще есть
На странице украинской делегации Трехсторонней контактной группы в телеграме появилось сообщение, что участники существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления пасхального перемирия.
"Стороны согласились продолжить работу по принятию дополнительных мер относительно совершенствования механизма исключения нарушений режима прекращения огня. Консультации продолжаются", – говорится в заметке.
На странице процитировали и главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, который отметил, что "есть шанс установить пасхальное перемирие".
Что предшествовало встрече
- В марте – апреле 2021 года оккупанты на Донбассе сорвали режим прекращения огня, который действовал с июля 2020 года.
- Пророссийские боевики почти ежедневно осуществляют прицельные выстрелы по украинским позициям. С начала 2021 года уже погибли почти 40 украинских защитников.
- После обстрелов возле шумов 26 марта президент Владимир Зеленский пытался поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным.
- Впоследствии Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
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