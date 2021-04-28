Санкции против "медведчуковских" каналов – одна из причин эскалации на Востоке, – нардеп
Ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против нескольких телеканалов, которые тесно связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком. Эти санкции являются одной из причин эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.
Источник:Укринформ
Такое мнение в интервью изданию высказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.
Читайте также Войска России уже были в боевой комплектации – Кравчук сказал, почему Путин отступил
О влиянии санкций на действия России
Санкции точно стали одной из тех причин, по которым сейчас происходит эскалация на Востоке Украины. Все имеет цену,
– отметил Потураев.
По его словам, когда президент Украины пошел на такие жесткие действия, было понятно, что ответ со стороны России однозначно будет. "Она пришла в виде более сотни тысяч российских войск на наших границах", – добавил "слуга народа".
В то же время нардеп убежден в том, что медийный ландшафт Украины изменился к лучшему. Потураев подчеркнул, что прекращение вещания 3 телеканалов "холдинга Медведчука" является позитивным сигналом для украинской журналистской среды.
Санкции против "медведчуковских" каналов
- 2 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против соратника Медведчука Тараса Козака.
- Вследствие этого каналы, принадлежащие политику, ZIK," 112 Украина", NewsOne заблокировали. Они прекратили вещание, однако еще длительное время их трансляции были доступны в Youtube.
- И лишь 24 апреля ютуб-страницы "медведчуковских" каналов частично перестали работать в Украине.
Санкции против Козака / Инфографика 24 канала
Обострение на Востоке и юге: коротко
- В течение последнего месяца Россия активно стягивала войска к границе с Украиной и оккупированного Крыма якобы для учений.
- Однако 22 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что войска покидают южный и западный округ и возвращаются к местам постоянной дислокации.
- Украина и международные партнеры приветствуют такой шаг Москвы, однако продолжают быть настороже.
- На протяжении последних месяцев ухудшилась ситуация и на Донбассе. Войска оккупанта увеличили количество обстрелов. С начала года на фронте погибли уже 38 украинских защитников.
Поделиться новостью