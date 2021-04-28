Ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против нескольких телеканалов, которые тесно связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком. Эти санкции являются одной из причин эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.

Такое мнение в интервью изданию высказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

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О влиянии санкций на действия России

Санкции точно стали одной из тех причин, по которым сейчас происходит эскалация на Востоке Украины. Все имеет цену,

– отметил Потураев.

По его словам, когда президент Украины пошел на такие жесткие действия, было понятно, что ответ со стороны России однозначно будет. "Она пришла в виде более сотни тысяч российских войск на наших границах", – добавил "слуга народа".

В то же время нардеп убежден в том, что медийный ландшафт Украины изменился к лучшему. Потураев подчеркнул, что прекращение вещания 3 телеканалов "холдинга Медведчука" является позитивным сигналом для украинской журналистской среды.

Санкции против "медведчуковских" каналов