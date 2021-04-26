Войска России, находившиеся на границе с Украиной, уже были в полной боевой комплектации. Россия готовилась к наступлению – говорилось уже о днях и времени, но Владимир Путин отступил.

Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук. Также в эфире программы "Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским общался аналитик движения "Честно" Александр Салиженко и член Совета по вопросам свободы слова при Офисе Президента Татьяна Попова.

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Боевая готовность россиян

Леонид Кравчук: И Великобритания, и Европейский Союз, и Соединенные Штаты Америки – все сказали, что Украина является суверенным государством, а они будут поддерживать ее независимость и территориальную целостность. Именно из-за этой позиции, я думаю, Путин остановился в агрессии относительно Украины.

Мне известно, что войска, направленные к границе с Украиной, уже были выданы в боевой комплектации. Об этом говорят сами россияне.

Говорилось уже о часах, днях. Однако он (Путин – 24 канал) на это не пошел. Украина не такая, какой была в 2014 году. И армия уже не такая, и народ не такой. Он будет защищать свою землю до конца.

Путин поэтому остановился, а не потому, что стал гуманистом. Я не верю в этот гуманизм и никогда не верил, зная всех лидеров России и Советского Союза. Все они одним миром мазаны.

Справка. Россия активно стягивала свои войска и технику к границе с Украиной в последние недели. Украина и Запад были обеспокоены вероятным наступлением, однако в Кремле уже сообщили, что их войска отступают.

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Научная степень Кивы

Александр Салиженко: Об истинных причинах (получения научной степени – 24 канал) мы можем только догадываться – они могут быть психологическими или социальными. Не обязательно, чтобы за этим стояло нечто рациональное.

Во фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" из 44 депутатов – у 12 есть звание кандидата наук, начиная с Виктора Медведчука. Одним из рациональных факторов может быть денежная надбавка, которую депутат получает после того, как ему присваивают кандидата наук.

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Встреча Зеленского с Путиным

Леонид Кравчук: Ехать Зеленскому в Москву на свидание с Путиным, который организовал агрессию против Украины и не хочет этого признать – это несерьезно.

Если в повестке дня не будет вопроса достижения мира на Донбассе и вывода из Украины российских оккупантов – встреча состояться не может нигде. Тогда возникает вопрос – что обсуждать?

Блокирование медведчуковских каналов

Татьяна Попова: Я думаю, что они продолжают вещать на своем четвертом канале – "Первом независимом", который они купили. Он продолжает вещание и на территории Украины, но это странно, ведь Медведчук находится под американскими санкциями с 2014 года.

Я думаю, что каналы Виктора Медведчука будут продолжать вещание и не будут останавливаться, пока у них не закончится контракт с Россией, пока что-то не произойдет с Путиным, кумом которого является Медведчук. Они будут продолжать это делать. Мы должны понимать.



Коротко о санкциях СНБО / Инфографика 24 канала