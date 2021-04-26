Не только для надбавки: аналитик "Честно" объяснил, зачем Киве кандидатская
Научную степень кандидатской диссертации Ильи Кивы еще должны утвердить. Если это произойдет, у одиозного нардепа будут определенные преимущества.
Источник:24 канал
Парламентский аналитик движения "Честно" Александр Салиженко в программе "Между прочим" ответил, для чего на самом деле Киве кандидатская работа. Он считает, за этим не обязательно может стоять что-то рациональное.
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Аналитик отметил, что об истинных причинах мы можем только догадываться – они могут быть психологическими или социальными.
Депутатская надбавка
Как объяснил аналитик, одним из рациональных факторов может быть денежная надбавка, которую депутат получает после того, как ему присваивают кандидата наук. Она составляет 15% депутатского оклада.
Если Кива таки получит это звание, до конца каденции сумма составит более 100 тысяч гривен надбавки по минимальному окладу, хотя это и не очень серьезные деньги для депутата,
– отметил Салиженко.
Впрочем остается главный вопрос – пройдет ли Кива окончательную процедуру. Возможно, что-то случится и это не произойдет, надеется аналитик.
Дополнительная возможность попасть в различные комиссии
Еще один фактор, который назвал аналитик – научное звание будет одним из дополнительных плюсов при представлении в какую-то комиссию, скажем ВСП – Высший совет правосудия, который отбирает судей. Это могут быть и другие важные структуры.
"Он (Кива – 24 канал) может иметь возможность отбирать нужных чиновников, – отметил Салиженко.
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Что известно о защите диссертации Ильи Кивы
- Кандидатская диссертация нардепа Ильи Кивы называется "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
- Интересно, что в интернете обнародовали фрагмент с защиты диссертации, когда один из членов приемной комиссии задал Киве вопрос, однако тот ушел от ответа.
- Интересно, что во время защиты вход в аудиторию блокировали 3 мужчин – Кива отметил, что это студенты или аспиранты. Эти же мужчины сопровождали Киву в уборную и оберегали от журналистов.
- Кроме того, в зал сначала пускали не всех журналистов. Пропустили только Newsone, "112 Украина", ZIK и "Прямой независимый".
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