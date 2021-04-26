Научную степень кандидатской диссертации Ильи Кивы еще должны утвердить. Если это произойдет, у одиозного нардепа будут определенные преимущества.

Парламентский аналитик движения "Честно" Александр Салиженко в программе "Между прочим" ответил, для чего на самом деле Киве кандидатская работа. Он считает, за этим не обязательно может стоять что-то рациональное.

Обратите внимание Научную степень Кивы еще должна утвердить Аттестационная коллегия МОН, – Новосад

Аналитик отметил, что об истинных причинах мы можем только догадываться – они могут быть психологическими или социальными.

Внимание! По его словам, во фракции ОПЗЖ из 44 депутатов – у 12 есть звание кандидата наук. В частности, и у Виктора Медведчука.

Депутатская надбавка

Как объяснил аналитик, одним из рациональных факторов может быть денежная надбавка, которую депутат получает после того, как ему присваивают кандидата наук. Она составляет 15% депутатского оклада.

Если Кива таки получит это звание, до конца каденции сумма составит более 100 тысяч гривен надбавки по минимальному окладу, хотя это и не очень серьезные деньги для депутата,

– отметил Салиженко.

Впрочем остается главный вопрос – пройдет ли Кива окончательную процедуру. Возможно, что-то случится и это не произойдет, надеется аналитик.

Дополнительная возможность попасть в различные комиссии

Еще один фактор, который назвал аналитик – научное звание будет одним из дополнительных плюсов при представлении в какую-то комиссию, скажем ВСП – Высший совет правосудия, который отбирает судей. Это могут быть и другие важные структуры.

"Он (Кива – 24 канал) может иметь возможность отбирать нужных чиновников, – отметил Салиженко.

Смотрите выпуск программы "Между прочим" за 26 апреля 2021: видео

Что известно о защите диссертации Ильи Кивы