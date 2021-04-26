Одиозный нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, 26 апреля начал защиту своей кандидатской диссертации. И хотя, на защиту пустили лишь журналистов медведчуковских СМИ, некоторые "перлы" все же попали в сеть.

Видео небольшой части защиты диссертации Кивы оказалось в доступе советника главы МВД Зоряна Шкиряка.

Важно Кива защищает кандидатскую диссертацию: пустили только журналистов медведчуковских каналов – фото

Как Кива защищает диссертацию

На обнародованном фрагменте один из членов приемной комиссии задал Киве вопрос, однако тот избежал ответа. Вопрос звучал так: "какой смысл вы вкладываете в понятие демократический евроинтегрированный государственный управленческий аппарат".

Спасибо за вопрос, понял его полностью и хочу сказать, что ответ мы дадим в следующей нашей научной работе,

– сказал Кива.

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В ответ на это члены приемной комиссии засмеялись и заявили, что этот ответ их устраивает. Отметим, что Илья Кива претендует на степень кандидата наук по государственному управлению.

Что известно о диссертации Ильи Кивы