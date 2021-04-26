Ответим в следующей работе, – Кива опозорился при защите диссертации
Одиозный нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, 26 апреля начал защиту своей кандидатской диссертации. И хотя, на защиту пустили лишь журналистов медведчуковских СМИ, некоторые "перлы" все же попали в сеть.
Источник:фейсбук Зоряна Шкиряка
Видео небольшой части защиты диссертации Кивы оказалось в доступе советника главы МВД Зоряна Шкиряка.
Важно Кива защищает кандидатскую диссертацию: пустили только журналистов медведчуковских каналов – фото
Как Кива защищает диссертацию
На обнародованном фрагменте один из членов приемной комиссии задал Киве вопрос, однако тот избежал ответа. Вопрос звучал так: "какой смысл вы вкладываете в понятие демократический евроинтегрированный государственный управленческий аппарат".
Спасибо за вопрос, понял его полностью и хочу сказать, что ответ мы дадим в следующей нашей научной работе,
– сказал Кива.
Илья Кива опозорился во время защиты диссертации: смотрите видео
В ответ на это члены приемной комиссии засмеялись и заявили, что этот ответ их устраивает. Отметим, что Илья Кива претендует на степень кандидата наук по государственному управлению.
Что известно о диссертации Ильи Кивы
- На официальном сайте МОН сообщили, что Илья Кива собирается защищать диссертацию с названием "механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
- Политик подтвердил эту информацию и заявил, что "всю жизнь учится и занимается самовоспитанием".
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