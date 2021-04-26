Одіозний нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива 26 квітня почав захист своєї кандидатської дисертації. І хоча на захист пустили лише журналістів медведчуківських ЗМІ, деякі "перли" все ж потрапили у мережу.

Відео невеликої частини захисту дисертації Киви опинилося у доступі радника глави МВС Зоряна Шкіряка.

Важливо Кива захищає кандидатську дисертацію: пустили лише журналістів медведчуківських каналів – фото

Як Кива захищає дисертацію

На оприлюдненому фрагменті один з членів приймальної комісії поставив Киві питання, однак той уникнув відповіді. Питання звучало так: "Який зміст ви вкладаєте у поняття демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат".

Дякую за запитання, зрозумів його повністю і хочу сказати, що відповідь ми надамо у наступній нашій науковій роботі,

– сказав Кива.

Ілля Кива осоромився під час захисту дисертації: дивіться відео

У відповідь на це члени приймальної комісії засміялися і заявили, що ця відповідь їх влаштовує. Зазначимо, що Ілля Кива претендує на ступінь кандидата наук з державного управління.

Що відомо про дисертацію Іллі Киви